«Никакой солнцезащитный крем не поможет». В Твиттере Министерства обороны Украины потролили россиян после взрывов в Крыму 11 августа, 14:08 «Время возвращаться домой» (Фото:Скриншот с видео)

В Твиттере Министерства обороны Украины потролили россиян, которые решили отдохнуть на пляжах временно оккупированного Россией Крыма, но застали взрывы на аэродроме. Теперь они массово бегут с украинского полуострова.

«Мы советуем нашим уважаемым российским гостям не посещать украинский Крым, если они не хотят неприятно жарких летних каникул. Потому что ни один солнцезащитный крем не защитит их от опасных последствий курения в неположенных местах», — говорится в посте.

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К твиту также прикрепили ироническое видео под песню британской поп-группы Bananarama — Cruel Summer (Жестокое Лето). Текст на видео: «У вас было несколько опций для отдыха этим летом — пляжи Пальмы Джумейра, Анталия, Куба. Но вы выбрали Крым — какая большая ошибка. Пора лететь домой. Крым — это Украина!»

На самом деле всем хорошо известно, что единственный отдых для россиян — это внутренний туризм в Сызрань, например. Для откладывающих средства подойдет и Казань.

Напомним, что во вторник, 9 августа, в оккупированном Россией Крыму прогремели несколько взрывов у военного аэродрома в Новофедоровке.

Украинцы активно обсуждают событие в соцсетях, успевают делать об этом мемы, а НВ собрал последние посты.

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