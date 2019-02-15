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Минчанин сбежал из магазина с продуктами, услышав их стоимость

Сегодня, 10:57
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У жителя Минска не оказалось необходимой суммы, чтобы расплатиться за товары, поэтому он просто сбежал с ними из магазина.

56-летний мужчина набрал все товары, которые ему требовались, и пошел на кассу. В то время, как кассир пробивала продукты, он складывал их в пакет. Об этом сообщает newsbel

После того, как сотрудница магазина назвала необходимую сумму - 27 рублей (почти 340 гривен) - мужчина схватил пакет и убежал. 

Когда вора задержала полиция, он сообщил, что не ожидал такой высокой стоимости за свои покупки. Такой суммы при себе у него не было, поэтому он решил принести деньги завтра, одолжив их у знакомых. 

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