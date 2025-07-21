В Ирландии 75-летний фермер, который является миллионером, умер через день после тайной свадьбы. Теперь новоявленная жена претендует на наследство , а родственники подняли скандал.

Об этом 18 июля сообщил британский таблоид The Mirror. Джо Гроган провел тайную свадьбу со своей сиделкой Лизой Флаэрти еще в апреле 2023 года. Через день он умер при неизвестных обстоятельствах.

Его жена Лиза претендует на наследство своего покойного мужа. Это ферма площадью 220 акров (более 890 квадратных метров) и сбережения в 5,5 миллиона евро.

Сейчас жена Джо и его родственники до сих пор «воюют» в судах за право на наследство. На прошлой неделе состоялось очередное слушание в суде округа Оффали.

Представители семьи недовольны тем, что тело Джо было забальзамировано до вскрытия, что затруднило установление причины смерти, а также, что коронер отказался передать дело на дальнейшую судебно-медицинскую экспертизу.

Родственники миллионера обвиняют во всем Лизу и даже довели женщину до слез во время недавнего слушания в зале суда.