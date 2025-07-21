75-летний миллионер тайно женился на своей сиделке, а через день умер — жена претендует на наследство

21 июля, 17:47
Поделиться:
Лиза, жена покойного миллионера (Фото: collinsphotos.com)

Лиза, жена покойного миллионера (Фото: collinsphotos.com)

В Ирландии 75-летний фермер, который является миллионером, умер через день после тайной свадьбы. Теперь новоявленная жена претендует на наследство, а родственники подняли скандал.

Об этом 18 июля сообщил британский таблоид The Mirror. Джо Гроган провел тайную свадьбу со своей сиделкой Лизой Флаэрти еще в апреле 2023 года. Через день он умер при неизвестных обстоятельствах.

Реклама

Читайте также:
82-летний мужчина хочет оставить все наследство тому, кто будет ухаживать за его кошкой — сейчас он в поисках желающих

Его жена Лиза претендует на наследство своего покойного мужа. Это ферма площадью 220 акров (более 890 квадратных метров) и сбережения в 5,5 миллиона евро.

Сейчас жена Джо и его родственники до сих пор «воюют» в судах за право на наследство. На прошлой неделе состоялось очередное слушание в суде округа Оффали.

Представители семьи недовольны тем, что тело Джо было забальзамировано до вскрытия, что затруднило установление причины смерти, а также, что коронер отказался передать дело на дальнейшую судебно-медицинскую экспертизу.

Родственники миллионера обвиняют во всем Лизу и даже довели женщину до слез во время недавнего слушания в зале суда.

Читайте также:
Швейцарский миллионер проигнорировал свою бывшую жену и сына, и завещал наследство гадалке: как это произошло
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Ирландия Наследство Смерть Суд

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies