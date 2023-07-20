ВСУ ликвидировали известного z-пропагандиста, закупившего как-то вместо дронов секс-игрушек на $25 тысяч

20 июля, 17:11
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Михаил Лучин был уничтожен под Красногоровкой Марьинской громады (Фото:Скриншот видео brus1958/Twitter)

Михаил Лучин был уничтожен под Красногоровкой Марьинской громады (Фото:Скриншот видео brus1958/Twitter)

Украинские военные ликвидировали российского захватчика и z-пропагандиста Михаила Лучина, который вел популярный среди граждан РФ Telegram-канал Миша на Донбассе.

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Как сообщает у себя в соцсетях журналист Денис Казанский, военный преступник был уничтожен под Красногоровкой Марьинской громады Донецкой области.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Среди украинцев Лучин был известен, в частности, тем, что пытался заказать на AliExpress беспилотников на $25 тысяч, однако, благодаря вмешательству Кибер Сопротивления, вместо них потратил деньги на различные секс-игрушки.

Видео дня

Кроме того, он был близким соратником другого скандального пропагандиста Владлена Татарского, ликвидированного в результате взрыва собственного заминированного бюста, полученного от «поклонницы» на встрече со сторонниками войны против Украины в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.

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t.me/informnapalm
Фото: t.me/informnapalm

Обстоятельства смерти Лучина достоверно не известны, однако незадолго до нее он успел опубликовать на своем канале видео, в котором хвастался безопасностью своей позиции.

https://twitter.com/Gulli_ver_sn/status/1681943839685193728

Успел ли он в итоге воспользоваться секс-игрушками, столь заботливо заказанными от его имени и за его же деньги украинскими хакерами, не известно, однако в историю он все равно войдет именно благодаря им, а не своим унылым роликам.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донбасс Российская агрессия Российские военные Российская пропаганда Война России против Украины Владлен Татарский

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