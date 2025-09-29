В США 24-летний мигрант более года притворялся подростком и ходил в школу

В США задержали 24-летнего мигранта из Венесуэлы , который более года врал о своем настоящем возрасте, чтобы остаться в стране.

Об этом 22 сентября сообщило медиа ABC 13 News. Это произошло в американском городе Перрисберг. Энтони Эммануэль Лабрадор-Сьерра впервые приехал в США в сентябре 2019 года.

Через два месяца после приезда срок действия его визы закончился, и он должен был вернуться в Венесуэлу. Тогда мужчина пошел на хитрость. Он приобрел поддельные документы и начал выдавать себя за бездомного подростка, который сбежал за границу от торговли людьми на родине. Это помогло ему получить через суд опекунов. «Попав в семью», он начал посещать местную школу.

Так он обманывал всех 14 месяцев: учился вместе с другими детьми и участвовал в различных спортивных мероприятиях, не вызывая подозрений.

Двойная жизнь Лабрадора-Сьерры закончилась, когда с его опекунами связалась мать его ребенка. Она рассказала им правду о мужчине, после чего обыскали комнату «школьника».

Под его матрасом они нашли деньги, пистолет, три магазина с патронами к нему, мобильный телефон и поддельные водительские права штата Мичиган. В документах было указано, что мужчина якобы родился в 1999 году.

Опекуны сразу сообщили обо всем в школу и полицию. Мигранту грозит до 30 лет лишения свободы.