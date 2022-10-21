Скрывался больше двух лет. Мужчина, разыскиваемый Интерполом, пришел в сервисный центр МВД в Виннице менять водительское удостоверение 21 октября, 18:10 Плохой день, чтобы менять «права» (Фото:Сервисный центр МВД)

В Виннице 19 октября в один из сервисных центров МВД обратился гражданин для осуществления обмена водительского удостоверения. В ходе проверки документов установили, что он объявлен в Международный розыск по каналам Интерпола. Об этом сообщили в соцсетях центра.

«В ходе проверки документов установлено, что данное лицо объявлено в Международный розыск по каналам Интерпола. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа полиции, задокументировавшая данный факт, а данный гражданин продолжил общение, только уже с правоохранительными органами», — говорится в посте.

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Подробности расследования полиция пока не сообщила.

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