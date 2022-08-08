Международный день кошек. Праздничная подборка историй спасения и видео от ВСУ

8 августа, 13:24
Украинские котики (Фото:Коллаж с постов пользователей)

Украинские котики (Фото:Коллаж с постов пользователей)

8 августа в мире отмечают день кошек. Как и всем в Украине, пушистикам пришлось встретиться с реалиями войны. Но ВСУ защищают не только граждан, но и животных. Украинские военные частенько делятся видео со своими хвостатыми собратьями, а волонтеры рассказывают невероятные истории спасения котиков, переживших оккупацию и выдержавших вражеские обстрелы. НВ собрал праздничные посты, посвященные героическим животным.

Во-первых, не забываем про еще одних котиков!

https://www.facebook.com/NePrazdnuvaly/posts/pfbid037vZJDsHM8ErzbsWs7TR9PYpY8RaBLzkPz4UpYvZMnZBvqdXo7gCBfYf3AJv9SEqWl

Маленькая Джевелинка на фронте вместе с украинскими героями.

@pavperova Мій❤ навіть тварини поруч з нашими ЗСУ🇺🇦 #ЗСУ #Україна #stopwar #захисникиукраїни #рекомендації #рек ♬ оригінальний звук - LYUKSI

Вот вам и «подкрепление». Но выглядит здорово.

@keshalime Бойова киця #українапонадусе #зсуітварини #кіт #війна ♬ оригинальный звук - тарас шевченко

Посмотрите как радуется военный, когда нашел кошек!

Видео дня
@maxdiator А ви любите тварин? #зсу #тро #війна #українськаармія #захисник #ссо #оос #хочуврек #хочуврекомендаці #warukraine2022 #war #воїн #солдат #кіт #котик #киця #кітзсу #зсукіт #армія #war #хочувтоп #топ #романтика ♬ оригінальний звук - maxdiator

У врага не было шансов.

@konvalyur У ворога немає жодного шансу🤷🏼‍♀️🇺🇦💪🏻😾 #україна #війнатриває #українськийтікток #котики #пухнастазахисниця #украінськікотики #україна🇺🇦 #всебудеукраїна🇺🇦💙💛 ♬ original sound - chris james

Так выглядит полное доверие.

@pohody_den.c.h.i.c.k Навіть тварини довіряють ЗСУ #доброговечорамизукраїни #кіт #україна #зсу ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI

Рыжий собрат верно ждал ВСУ.

@tramontani #зсу #украина #🇺🇦 #славаукраїні #україна #зсу #животные ♬ Доброго вечора - Where Are You From - PROBASS ∆ HARDI

Подборка фронтовых котиков.

@julia__vynnyk Фронтові котики🐈 #котики #ЗСУ #тварининапередовій #фронт #ДонбасУкраїна #cat #animals #ukrainearmy #79бригада #ДШВ ♬ Україна - Олег Скрипка

С такими воинами только к победе!

@ukrcatteryperemoha Пан Патрон 🇺🇦@ukrcatteryperemoha #зсу #cats #pets #Ukraine #розплідник #Ukraine #славаукраїні🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #kitten #petsoftiktok #Україна #зсу🇺🇦 #нівійні #котик #cattery #madeinukraine #scottishcat ♬ ЗСУ - 100лиця
https://www.facebook.com/watch/?v=8449066598440675

Чтобы понять всю смелость кошек, стоит лишь упомянуть как во время съемки материала в апреле в селе Козаровичи — в 40 км от столицы — журналисты BBC Украина зафиксировали бесстрашно прошедшего ракетой оккупантов котика. Фрагмент с животным так и остался в видео медиа.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ZvyvEPNayeU&feature=emb_title

Одному из животных удалось даже стать «тотемным» для украинцев. Речь о рыжей кошке из Бородянки, которая почти два месяца провела сама на седьмом этаже разрушенной многоэтажки. Она стала настоящей звездой в Сети, где ей посвятили кучу мемов и иллюстраций.

https://twitter.com/sumlenny/status/1521595898001821698?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1521595898001821698%7Ctwgr%5E96598aa0dd6b8b7bb4604a5065019297be3bc774%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Flifestyle%2Fkishka-z-borodyanki-stala-zirkoyu-merezhi-foto-ta-memi-novini-ukrajini-50239283.html
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0bVPuRNQDKPoQkb4rsjJYQBQLAihZiKA3t6trNktM3C6AP5axFRhTwGbcegLrchECl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=5486854844677289&set=a.171953076167519&type=3

Еще одна пушистая история, в которой котику удалось вернуться в свою семью. Парень с девушкой потеряли четвероногого в Буче во время обстрела оккупантов, но благодаря огласке в соцсетях им удалось найти любимца. Оказалось, что его подобрал экснардеп Егор Фирсов.

https://www.facebook.com/egor.firsov/posts/pfbid0ZCpBG6WiSMhJ7V2FZmQHeMR2FzqCPxctpRWbBjVpDVuPnRAu35QhBNKvhWDhmPAKl

Также рыженький котик, фото которого облетело весь мир, нашел себе новую семью. Точнее, его подобрал волонтер Дмитрий из команды Зоопатруль. Добро и человечность всегда побеждают.

https://www.facebook.com/dodomy.ua/posts/pfbid0t997ZZXEtimGB4WoCS3CrEwHcHE1Ro5eNU616U78gYvoJvhG7hEQYoJESpoK8qkul

Ну, и в международный день котиков невозможно не вспомнить настоящую украинскую звезду среди хвостатых — харьковского кота Степана, который успел покорить сердце американской поп-исполнительницы Бритни Спирс и даже получить награду, как Лучший инфлюэнсер и блоггер мира в Каннах. Но для украинцев он всегда будет грустным хвостатым с драматически заложенным на стол локтиком.

Правда, сейчас Степан с владелицей находятся во Франции, куда они бежали от войны.

Отметим, что НВ собрал интересные факты о Международном дне котов.

Кошки — это настоящая радость, но иногда полная загадка. Они могут «зависнуть» в странной позиции, наблюдать за тобой с кухонной полки или охотиться на кого-нибудь невидимого. Именно такие моменты поймали пользователи Реддита, а НВ отобрал самые забавные.

Также напомним, что профиль в Facebook Cats With Powerful Auras (Кошки с мощной аурой) коллекционирует смешные фото домашних животных в разных жизненных ситуациях. НВ собрал несколько милых постов.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Праздники Коты Милота

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