Международный день кошек. Праздничная подборка историй спасения и видео от ВСУ 8 августа, 13:24 Украинские котики (Фото:Коллаж с постов пользователей)

8 августа в мире отмечают день кошек. Как и всем в Украине, пушистикам пришлось встретиться с реалиями войны. Но ВСУ защищают не только граждан, но и животных. Украинские военные частенько делятся видео со своими хвостатыми собратьями, а волонтеры рассказывают невероятные истории спасения котиков, переживших оккупацию и выдержавших вражеские обстрелы. НВ собрал праздничные посты, посвященные героическим животным.

Во-первых, не забываем про еще одних котиков!

Маленькая Джевелинка на фронте вместе с украинскими героями.

Вот вам и «подкрепление». Но выглядит здорово.

Посмотрите как радуется военный, когда нашел кошек!

Видео дня

У врага не было шансов.

Так выглядит полное доверие.

Рыжий собрат верно ждал ВСУ.

Подборка фронтовых котиков.

С такими воинами только к победе!

Чтобы понять всю смелость кошек, стоит лишь упомянуть как во время съемки материала в апреле в селе Козаровичи — в 40 км от столицы — журналисты BBC Украина зафиксировали бесстрашно прошедшего ракетой оккупантов котика. Фрагмент с животным так и остался в видео медиа.

Одному из животных удалось даже стать «тотемным» для украинцев. Речь о рыжей кошке из Бородянки, которая почти два месяца провела сама на седьмом этаже разрушенной многоэтажки. Она стала настоящей звездой в Сети, где ей посвятили кучу мемов и иллюстраций.

Еще одна пушистая история, в которой котику удалось вернуться в свою семью. Парень с девушкой потеряли четвероногого в Буче во время обстрела оккупантов, но благодаря огласке в соцсетях им удалось найти любимца. Оказалось, что его подобрал экснардеп Егор Фирсов.

Также рыженький котик, фото которого облетело весь мир, нашел себе новую семью. Точнее, его подобрал волонтер Дмитрий из команды Зоопатруль. Добро и человечность всегда побеждают.

Ну, и в международный день котиков невозможно не вспомнить настоящую украинскую звезду среди хвостатых — харьковского кота Степана, который успел покорить сердце американской поп-исполнительницы Бритни Спирс и даже получить награду, как Лучший инфлюэнсер и блоггер мира в Каннах. Но для украинцев он всегда будет грустным хвостатым с драматически заложенным на стол локтиком.

Правда, сейчас Степан с владелицей находятся во Франции, куда они бежали от войны.

Отметим, что НВ собрал интересные факты о Международном дне котов.

Кошки — это настоящая радость, но иногда полная загадка. Они могут «зависнуть» в странной позиции, наблюдать за тобой с кухонной полки или охотиться на кого-нибудь невидимого. Именно такие моменты поймали пользователи Реддита, а НВ отобрал самые забавные.

Также напомним, что профиль в Facebook Cats With Powerful Auras (Кошки с мощной аурой) коллекционирует смешные фото домашних животных в разных жизненных ситуациях. НВ собрал несколько милых постов.

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