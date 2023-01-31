Мэру Броваров вручили повестку прямо на заседании исполкома — видео 31 января, 14:21 Повестки были вручены девяти присутствовавшим (Фото:Скриншот видео Трибуна — Бровары)

Во вторник, 31 января, всем мужчинам, присутствовавшим на заседании исполкома городского совета Броваров, вручили повестки.

Соответствующее видео было обнародовано в Telegram Трибуна — Бровары.

Как сообщается, на заседание явился заместитель начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц, который вручил повестки девяти мужчинам.

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Не избежал этого и мэр Броваров Игорь Сапожко, что сразу же вызвало хохот присутствующих.

«Получившие повестки должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии», — говорится в сообщении.