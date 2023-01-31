Мэру Броваров вручили повестку прямо на заседании исполкома — видео
Повестки были вручены девяти присутствовавшим (Фото:Скриншот видео Трибуна — Бровары)
Во вторник, 31 января, всем мужчинам, присутствовавшим на заседании исполкома городского совета Броваров, вручили повестки.
Соответствующее видео было обнародовано в Telegram Трибуна — Бровары.
Как сообщается, на заседание явился заместитель начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц, который вручил повестки девяти мужчинам.
Не избежал этого и мэр Броваров Игорь Сапожко, что сразу же вызвало хохот присутствующих.
«Получившие повестки должны явиться в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии», — говорится в сообщении.