Собирают средства на ВСУ. Мэра Ирпеня остановил импровизированный «детский блокпост»

15 августа, 15:38
Девочки собирают средства на ВСУ (Фото:Скриншоты с видео)

Девочки собирают средства на ВСУ (Фото:Скриншоты с видео)

Мэра Ирпеня Александра Маркушина остановил на дороге импровизированный «детский блокпост». Девочки проверяют у водителей документы и просят их жертвовать средства на нужды ВСУ. Об этом политик рассказал в своих соцсетях.

«Сегодня хочу сказать: я переполнен гордостью за наших детей, которые, пройдя эвакуацию Ирпенским мостом, ежедневно помогают нашим ребятам на Передовой!» — пишет Маркушин.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=615173260152871

К посту политик прикрепил видео разговора с девушками. Школьницы рассказали, что за день им удалось собрать 2 тысячи гривен, а за неделю — все 8. Их они отправили в ВСУ. В подтверждение молодые защитницы предложили показать свои чеки.

Напомним, что восьмилетний Юрий Напора из Львова собрал более 70 тысяч гривен на нужды ВСУ, выступая вместе с отцом в разных городах области.

Также школьник из Киева Юра передал на нужды ВСУ 10 тысяч гривен, которые он собирал в копилку в течение 4 лет.

Десятилетняя Дарья Безуглая из Одесщины отрезала 58 сантиметров своих волос, продала их и передала 10 400 гривен на помощь ВСУ.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Ирпень Дети Блокпост

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