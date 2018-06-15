15 июня 2018, пятница

Мэр Ивано-Франковска попросил освятить дворец после выступления группы Хамерман Знищує Віруси

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Искусство или не искусство
Руслан Марцінків via Facebook

Искусство или не искусство

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попросил священника освятить Дворец Потоцких после выступления провокационной группы Хамерман Знищує Віруси.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Он пожаловался на то, что исполнители не придерживались "моральных норм" и  "христианскиих ценностей". 

 

Выступление проходило в в рамках фестиваля Porto Franko на территории памятника архитектуры Дворца Потоцких, который был построен в XVII веке. 

Киевская группа Хамерман Знищує Віруси известна провокативными текстами, сатирой и тем, что на каждый концерт готовит новые костюмы. Иногда очень откровенные.

 

Их творчество вызывает неоднозначные отзывы, от восторга до ненависти. Поклонники группы обвиняют "хейтеров" в отсутствии чувства юмора и вкуса, а противники ХЗВ говорят, что такое творчество аморально. 

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