Мэр Ивано-Франковска попросил освятить дворец после выступления группы Хамерман Знищує Віруси

Искусство или не искусство

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попросил священника освятить Дворец Потоцких после выступления провокационной группы Хамерман Знищує Віруси.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

Он пожаловался на то, что исполнители не придерживались "моральных норм" и "христианскиих ценностей".

Выступление проходило в в рамках фестиваля Porto Franko на территории памятника архитектуры Дворца Потоцких, который был построен в XVII веке.

Киевская группа Хамерман Знищує Віруси известна провокативными текстами, сатирой и тем, что на каждый концерт готовит новые костюмы. Иногда очень откровенные.

Их творчество вызывает неоднозначные отзывы, от восторга до ненависти. Поклонники группы обвиняют "хейтеров" в отсутствии чувства юмора и вкуса, а противники ХЗВ говорят, что такое творчество аморально.