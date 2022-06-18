«Дена… Дина… Денациф…». Мэр Дальнегорска во время празднования дня России не смог произнести слово «денацификация» 18 июня, 17:40 Цей матеріал також доступний українською Трудное слово, надо было хоть подготовиться (Фото:Скриншот с видео)

Мэр Дальнегорска, РФ, Александр Теребилов во время поздравления граждан с днем России не смог со сцены произнести слово «денацификация». Курьезное видео опубликовали в одном из местных телеграмм-каналов.

Теребилов хотел напомнить своим согражданам, что делают российские военные на территории суверенного государства, однако это получилось у него не сразу. По всей видимости, «денацификация» в России не удается не только на фронте, но и в произношении.

Видео дня

Слово «денацификация» Теребилов произнес с четвертого раза.

Напомним, что секретарка Шебекинского отделения, Белгородской области партии Единая Россия Галина Шаповалова пришла почтить память жертв Чернобыля в платье с надписью Party (вечеринка). Об этом написали в телеграмм-канале партии.

Также недавно в так называемом ЛНР на российском стенде с героями советской армии, воевавшими в Алчевске, Луганская область, разместили фото голливудского актера Джонни Деппа. Местные жители стали распространять фото в соцсетях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.