Мемный фронт. Украинцы держат оборону в соцсетях шутками 16 марта, 16:20 Цей матеріал також доступний українською Песик четко показал свою позицию (Фото:Victor Bened/Facebook)

16 марта — 21-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Мир внимательно следит за событиями онлайн. Наряду с дезинформацией и российской пропагандой, украинцы постоянно постят мемы и шутят даже во время войны. НВ подготовило подборку, чтобы вы тоже посмеялись.

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