Мемный фронт. Украинцы держат оборону в соцсетях шутками

16 марта, 16:20
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Песик четко показал свою позицию (Фото:Victor Bened/Facebook)

Песик четко показал свою позицию (Фото:Victor Bened/Facebook)

16 марта — 21-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Мир внимательно следит за событиями онлайн. Наряду с дезинформацией и российской пропагандой, украинцы постоянно постят мемы и шутят даже во время войны. НВ подготовило подборку, чтобы вы тоже посмеялись.

Блогер Антон Ходза напоминает, как сейчас выглядит настоящий последний звонок.

https://www.facebook.com/anton.ohaiogodzaimas/posts/10215907241953787

Стендапер Сергей Слипко напомнил оккупантам, что в Киев попасть не так-то просто.

https://www.facebook.com/svlipko/posts/1451922875264615

Адвокат Виктор Бенед показал, что мы думаем о железнодорожных войсках России.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/3183546155258642

Давайте уже решим этот вопрос: кто успокаивает вас перед сном?

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/4839145219473019

Каждый раз, как используют Байрактар, где-то в мире скучает одна «гілляка», четко знающая для чего она нужна.

https://www.facebook.com/NePrazdnuvaly/posts/1636289206735245

Как говорится, размер не главное?

https://www.facebook.com/obnpp/posts/4903132849778139

Успейте до окончания акции!

https://www.facebook.com/obnpp/posts/4898609693563788

В Мордоре воскрес ВК.

https://www.facebook.com/obnpp/posts/4886802458077845

А какой «батя» вы?

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3288882911330505

Волчиц Олега Винника забрали Ким и Зеленский. Олег, становись в очередь.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3287425654809564

Есть просьбы от орков: не сравнивайте их с русской ордой. Цитата: «Нам очень неприятно».

https://www.facebook.com/memagrammm/posts/448158617095410

РФ повсюду съездила на учебу, пора им получить диплом от Украины.

https://www.facebook.com/memagrammm/posts/448113547099917

И никогда не забывайте о качестве этой «второй по силе в мире армии». ВСУ знают свое дело.

https://www.facebook.com/obnpp/posts/4908686465889444

Напомним, что добровольцы иностранного легиона из всех уголков мира начали прибывать в Украину, чтобы защищать ее от захватчиков. НВ собрало их тиктоки.

https://www.youtube.com/watch?v=FR7r_g-x9rU

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что желание воевать за Украину изъявили добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Они уже прибывают к нам и выполняют первые боевые задания.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Легионеры Реакция соцсетей Российско-украинская война Мемы

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