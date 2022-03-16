Мемный фронт. Украинцы держат оборону в соцсетях шутками
Песик четко показал свою позицию (Фото:Victor Bened/Facebook)
16 марта — 21-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Мир внимательно следит за событиями онлайн. Наряду с дезинформацией и российской пропагандой, украинцы постоянно постят мемы и шутят даже во время войны. НВ подготовило подборку, чтобы вы тоже посмеялись.
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И никогда не забывайте о качестве этой «второй по силе в мире армии». ВСУ знают свое дело.
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