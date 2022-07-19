«Мирного Рошена не будет». Как Петр Порошенко продолжает быть главным мемом в TikTok 19 июля, 20:06 С Порошенко лучше не шутить (Фото:Скриншот с видео)

Пятый президент Украины Петр Порошенко продолжает успешно покорять мемные просторы приложения TikTok. Его лицо фотошопят в забавные изображения, шутят про «мирное решение» и о нереальных вещах, которые он сделал «просто в соло» (самостоятельно). НВ отобрал самые комические видео.

Для тех, кто не понимает, куда прифотошопили лицо Порошенко: это главный герой фильма Отрыв, который по сюжету работал таксистом и убивал своих пассажиров.

Два примера классики.

Видео дня

Мирный Рошен кончился.

На работе.

«Просто в соло».

Никогда не знаешь, что именно произошло в каденции Порошенко. Даже если речь идет о видеоигре.

Один из Мстителей.

Напомним, что НВ уже собирал самые смешные мемы о Петре Порошенко.

Пятый президент Украины стал героем нового шутливого тренда в TikTok. Под звук «Ааааа, Порошенко, выпусти меня отсюда» сняли более 2 тысяч видео. Кто-то рассказывает о своей встрече с политиком, другие шутят о Roshen. НВ собрал самые интересные варианты.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.