«Мирного Рошена не будет». Как Петр Порошенко продолжает быть главным мемом в TikTok

19 июля, 20:06
С Порошенко лучше не шутить (Фото:Скриншот с видео)

С Порошенко лучше не шутить (Фото:Скриншот с видео)

Пятый президент Украины Петр Порошенко продолжает успешно покорять мемные просторы приложения TikTok. Его лицо фотошопят в забавные изображения, шутят про «мирное решение» и о нереальных вещах, которые он сделал «просто в соло» (самостоятельно). НВ отобрал самые комические видео.

Для тех, кто не понимает, куда прифотошопили лицо Порошенко: это главный герой фильма Отрыв, который по сюжету работал таксистом и убивал своих пассажиров.

@alfald0

♬ оригинальный звук - леркинск💕

Два примера классики.

Видео дня
@trrriiiger

♬ оригінальний звук - ^^
@hornybunnygg

аааа порошенко випусти мене звідси…

♬ оригінальний звук - ^^

Мирный Рошен кончился.

@from_ukraine1 ніякого мирного Рошена не буде #fyrシ ♬ оригінальний звук - ^^

На работе.

@poroshenko_crush #політток #петропорошенко #порошенкосила #славаукраїні #порошенко #укртікток ♬ оригінальний звук - Петро Порошенко

«Просто в соло».

@_soulreflection_ #порошенко #петропорошенко #украина #українськийтікток #україна🇺🇦 #украинатикток #україна #укр #реки #fyp #fy #рек #recommendations #рекомендации #rec #путинхуйло ♬ оригинальный звук - tnngkf

Никогда не знаешь, что именно произошло в каденции Порошенко. Даже если речь идет о видеоигре.

@dendiboss Мої нерви такого не витримають) #порошенко #outlast #dendipudge ♬ оригинальный звук - Dendi

Один из Мстителей.

@incredible.cinema #марвел#месники #мстители #війнанескінченності #залізналюдина #танос#фільмиукраїнською #марвелукраїнською #петропорошенко #ппо #порошенко #порохоботи #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 #птнпнх ♬ оригінальний звук - incredible.cinema

Напомним, что НВ уже собирал самые смешные мемы о Петре Порошенко.

Пятый президент Украины стал героем нового шутливого тренда в TikTok. Под звук «Ааааа, Порошенко, выпусти меня отсюда» сняли более 2 тысяч видео. Кто-то рассказывает о своей встрече с политиком, другие шутят о Roshen. НВ собрал самые интересные варианты.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Петр Порошенко Мемы TikTok

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