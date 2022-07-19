Добкин, мамины горницы и 10 год тюрьмы. Подборка видео известных мемов из разных областей Украины

19 июля, 16:04
Картинки со звуком (Фото:Скриншоты с видео)

Картинки со звуком (Фото:Скриншоты с видео)

Украина славится не только красотой своих городов, но и количеством мемов на квадратный метр территории. Некоторые из них успели стать классикой и превратиться в крылатые выражения. Их коллекцию можно найти в TikTok-аккаунте palyanitsya.mp4, а НВ отобрал самые известные.

Тернопольскую область «представил» Петр Щур с проникновенной песней Мамины горницы.

https://www.youtube.com/watch?v=6i1LrJhJNlQ

В Ровно отметился Иван Мартынов, больше известный как «Четкий паца из Ровно».

https://www.youtube.com/watch?v=en4M6nsysxA

Черновцы подарили Украине музыкальный бриллиант МС Петю с его мотивирующим криком «Я живой!»

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=vZ2caP_CfBs

Этот мем здесь, чтобы напомнить Крым — это Украина.

https://www.youtube.com/watch?v=sCjxX0-VDms

Просто классическая классика. Бывший глава Харькова Михаил Добкин и его «скучное лицо».

https://www.youtube.com/watch?v=3T3LZApQuSo

Кропивницкий и бедняга, которому светит «10 год тюрьмы!»

https://www.youtube.com/watch?v=IBldM-z9J7Y

Полтавский поджигатель, которому «прикольно, когда оно горит», стал иконой всевозможных мемов и звездой каждого пожара в РФ или на их складах с боеприпасами.

https://www.youtube.com/watch?v=3aAOSUcV5n8

Ужгородцы не из такой семьи, они «из богатой».

https://www.youtube.com/watch?v=TRs_myCVcMI

Напомним, что старший советник Конгресса США Пол Массаро в своем твиттере выразил восторг украинскими мемами. В ответ украинцы набрасывали ему свои любимые в комментарии. НВ сделал подборку лучших.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Михаил Добкин Украина Мемы

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