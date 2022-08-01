«Стоимость сбросил в директ». Мемы и шутки украинцев о запрете Нацбанка демонстрировать курс валюты на табло обменников

1 августа, 15:05
И смех и грех (Фото:Дима Коваленко/Facebook)

И смех и грех (Фото:Дима Коваленко/Facebook)

Нацбанк ввел более строгий контроль за работой пунктов обмена валют и запретил использовать табло с курсами за пределами касс. В НБУ отмечают, что это связано с возможными спекуляциями в небанковском сегменте валютного рынка. Хотя новость серьезная, умение украинцев шутить даже над такими вещами никуда не девается. НВ собрал последние посты с забавными мемами.

Крымский журналист и ведущий Новостей Приазовья Александр Янковский пошутил о новых «экспертах» по курсу валюты.

https://www.facebook.com/100000811158535/posts/pfbid02UxRzhmpBtR2dMvTYaXP2r7yidwqCZBNTEHVWrCPvziQf4YPEfaxY2feR9kga1c53l/?d=n&mibextid=NyFfBr

Адвокат Виктор Бенед запостил отличный мем.

https://www.facebook.com/victor.bened.3/posts/pfbid02g7Ph19DyiFaXfWFqv2ZS5byPCffEfqNmth5fSeRnSznsJ3hozpdTTsq88LE3xvBRl

Комик и музыкант Иван Марунич подготовил методичку для работников обменников на случай, когда покупатели спрашивают, какой сейчас курс.

Видео дня
https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid02aUdoem4J2cQeG8G4XKMB6s6Mrh4jnnXvbx8cjjY21przznuqYidqvZf4N7jK9Gtol

Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина пошутил о несуществующих долларах.

https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1553334220021440512

Политтехнолог Александр Бабак также присоединился к обсуждению актуальной картинкой.

https://www.facebook.com/sorokodub/posts/pfbid02CSzBez42sboJ9cSQG5ncoS1jHtUhEgs6nsKNHxr9egfAgnKyM1ikmESW2bxXArYel

«Простите».

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid0D1K8zxiPGDSGtQoWRkt6rCyWUsb1rz45XkMU82AaR5k8fMQH7xiWSKkHa7gMCNVrl

Злободневный ребус.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid02dVhXisY83cZecahrtWwDWANioxdmJqmZN3ART5jh4nrWM8WiB32V3EZumprNhxsLl

Просто цифры.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid0qoH916EbbrfYqToEc4Yp7qccSqMU1porZH9bwMUCGQdVj5YuKGmsXV5JUzJnMkfNl

Но изобретательность владельцев обменников тоже впечатляет. Хочешь жить — умей вертеться, так сказать.

https://www.facebook.com/olena.shiyan/posts/pfbid07Q5xSekeR8e368P9hpeYZTpHTQP6Jqxj8hG1kRgTxhCgC21PrYvV5sMwCvWMACjol

«Сбросил цену в директ».

https://www.facebook.com/oleksius.drone.96/posts/pfbid02gVtXrthYxDjFSJGfJTxe8FoqYoKEJWSASE9Hey1ayd6YBswi9mK6hg75EZGkPWhVl

И еще один мем.

https://twitter.com/durdominua/status/1553279989142810626

Обо всех изменениях говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 г. № 165 «Об особенностях регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения и внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 № 39».

НВ разобрал, почему Нацбанк принял такое решение и распространится ли оно на банковские учреждения.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   НБУ Курс валют Евро Курс доллара к гривне Реакция соцсетей Мемы

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