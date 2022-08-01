«Стоимость сбросил в директ». Мемы и шутки украинцев о запрете Нацбанка демонстрировать курс валюты на табло обменников 1 августа, 15:05 И смех и грех (Фото:Дима Коваленко/Facebook)

Нацбанк ввел более строгий контроль за работой пунктов обмена валют и запретил использовать табло с курсами за пределами касс. В НБУ отмечают, что это связано с возможными спекуляциями в небанковском сегменте валютного рынка. Хотя новость серьезная, умение украинцев шутить даже над такими вещами никуда не девается. НВ собрал последние посты с забавными мемами.

Крымский журналист и ведущий Новостей Приазовья Александр Янковский пошутил о новых «экспертах» по курсу валюты.

Адвокат Виктор Бенед запостил отличный мем.

Комик и музыкант Иван Марунич подготовил методичку для работников обменников на случай, когда покупатели спрашивают, какой сейчас курс.

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Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина пошутил о несуществующих долларах.

Политтехнолог Александр Бабак также присоединился к обсуждению актуальной картинкой.

«Простите».

Злободневный ребус.

Просто цифры.

Но изобретательность владельцев обменников тоже впечатляет. Хочешь жить — умей вертеться, так сказать.

«Сбросил цену в директ».

И еще один мем.

Обо всех изменениях говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 г. № 165 «Об особенностях регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения и внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 № 39».

НВ разобрал, почему Нацбанк принял такое решение и распространится ли оно на банковские учреждения.



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