«Стоимость сбросил в директ». Мемы и шутки украинцев о запрете Нацбанка демонстрировать курс валюты на табло обменников
И смех и грех (Фото:Дима Коваленко/Facebook)
Нацбанк ввел более строгий контроль за работой пунктов обмена валют и запретил использовать табло с курсами за пределами касс. В НБУ отмечают, что это связано с возможными спекуляциями в небанковском сегменте валютного рынка. Хотя новость серьезная, умение украинцев шутить даже над такими вещами никуда не девается. НВ собрал последние посты с забавными мемами.
Крымский журналист и ведущий Новостей Приазовья Александр Янковский пошутил о новых «экспертах» по курсу валюты.
Адвокат Виктор Бенед запостил отличный мем.
Комик и музыкант Иван Марунич подготовил методичку для работников обменников на случай, когда покупатели спрашивают, какой сейчас курс.
Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина пошутил о несуществующих долларах.
Политтехнолог Александр Бабак также присоединился к обсуждению актуальной картинкой.
«Простите».
Злободневный ребус.
Просто цифры.
Но изобретательность владельцев обменников тоже впечатляет. Хочешь жить — умей вертеться, так сказать.
«Сбросил цену в директ».
И еще один мем.
Обо всех изменениях говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 29 июля 2022 г. № 165 «Об особенностях регулирования и надзора за осуществлением деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме в период действия военного положения и внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 06 марта 2022 № 39».
НВ разобрал, почему Нацбанк принял такое решение и распространится ли оно на банковские учреждения.
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