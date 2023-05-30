«Написали через ж*пу». В Крыму осрамились с мемориальными табличками террористу Гиви и фашисте Дугиной — фото 30 мая, 12:20 Ошибки на мемориальных табличках Гиви и Дугиной никто не исправляет (Фото:Коллаж NV)

На фейковой «алее героев СВО» во временно оккупированной РФ Керчи заметили позорные ошибки на установленных там мемориальных табличках российских военных преступников.

Об этом рассказал у себя в соцсетях украинский журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующие фото.

В частности, речь идет о российской пропагандистке фашисткой идеологии Дарье Дугиной и террористе «ДНР» Михаиле Толстых, более известном как Гиви.

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При этом речь даже не о том, что никто из них не может являться «героем» так называемой «специальной военной операции» (полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года), поскольку непосредственного участия в ней они никогда не принимали.

Дело в том, что отчество Дугиной там указано как «Алексеевна», хотя ее отца, также известного в РФ проповедника «превосходства» россиян над другими народами, зовут Александр, а на памятнике Гиви уже несколько месяцев красуется все еще не исправленная ошибка в его фамилии — «Тослтых».

Фото: den_kazansky/Twitter

Фото: den_kazansky/Twitter

«Написали через ж*пу. Стыдно! Он мародерил за тебя на Донбассе, а ты даже не можешь правильно написать его имя!», — шутит Казанский.

Напомним, Гиви был ликвидирован с помощью огнемета Шмель в своем кабинете во временно подконтрольном РФ Донецке 8 февраля 2017 года, а Дугину подорвали в машине на Можайском шоссе в России 20 августа 2022 года.