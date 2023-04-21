Символично. «Мемориал» пропагандиста Татарского в Москве оказался в черном пакете для мусора — видео 21 апреля, 12:47 Коммунальщики не стали церемониться ни с портретами Татарского, ни даже с флагами РФ (Фото:Коллаж NV)

В Москве коммунальщики разобрали так называемый «народный мемориал» кремлевского пропагандиста Владлена Татарского возле парка Зарядье.

Как видно на обнародованных фото и видео, принесенные туда цветы, свечи, флаги и портреты «кавалера ордена мужества», как и огромное количество российских военных преступников, отправившихся на войну против Украины, оказались в итоге в черном пластиковом пакете для мусора, в чем многие увидели очевидный символизм.

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«Чтобы рамки от фото Владлена не порвали мешки, их поломали… Георгиевские ленты в мусоре — это уже статья, или еще нет?», — сокрушаются адепты «русского мира».

Татарский был ликвидирован в начале апреля в результате взрыва заминированной статуэтки, которую ему во время встречи с соратниками в одном из кафе Санкт-Петербурга подарила россиянка Дарья Трепова.

Москва поспешила обвинить в организации убийства Киев, однако украинские спецслужбы это на сегодняшний день не подтвердили.