«Ударим мем-батальоном». Украинский стартап Reface запустил приложение Мемомет, где каждый сможет создавать смешные картинки

18 апреля, 18:43
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Интересно, какую серию смотрит (Фото:Мемомет/Telegram)

Интересно, какую серию смотрит (Фото:Мемомет/Telegram)

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Новое приложение-конструктор Мемомет анонсировал соучредитель Reface Дмитрий Швец. Простой интерфейс и функционал позволят каждому украинцу легко и быстро создавать актуальные мемы.

«Сегодня наше актуальное“ — это шутки о джавелинах и Чернобаевке, чмоне, Марченко, цитаты Зеленского, русский корабль, Ким, Арестович, и „я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение“. Еще до войны мы начали создавать отдельные инструменты для генерации мемов, поэтому теперь адаптировали кое-что и быстро собрали в продукт, чтобы поднять боевой дух украинцев», — пишет Швец.

Видео дня
https://www.facebook.com/shvets.dks/posts/10159826553952248

С помощью нейросетей пользователи могут вырезать объект, человека или голову из любого изображения и превратить их в мем. В приложении много шаблонов, с помощью которых можно создать смешные картинки. Кроме того, разработчики обещают постоянно дополнять арсенал.

Примеры творчества украинцев хранятся в телеграмм-канале Мемомет.

«Юмор — это точно часть украинского культурного кода. Наверное, это первая война в мире с таким количеством мемов и целебных шуток. Пусть несется», — добавляет соучредитель Reface.

Напомним, что сайт Know Your Meme выпустил отчет на 43 страницы о том, как война России против Украины сказалась на мемах и интернет культуре. Это назвали частью информационного оружия.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Приложение Мемы Reface

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