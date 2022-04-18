«Ударим мем-батальоном». Украинский стартап Reface запустил приложение Мемомет, где каждый сможет создавать смешные картинки 18 апреля, 18:43 Цей матеріал також доступний українською Интересно, какую серию смотрит (Фото:Мемомет/Telegram)

Новое приложение-конструктор Мемомет анонсировал соучредитель Reface Дмитрий Швец. Простой интерфейс и функционал позволят каждому украинцу легко и быстро создавать актуальные мемы.

«Сегодня наше „актуальное“ — это шутки о джавелинах и Чернобаевке, чмоне, Марченко, цитаты Зеленского, русский корабль, Ким, Арестович, и „я вам сейчас покажу, откуда готовилось нападение“. Еще до войны мы начали создавать отдельные инструменты для генерации мемов, поэтому теперь адаптировали кое-что и быстро собрали в продукт, чтобы поднять боевой дух украинцев», — пишет Швец.

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С помощью нейросетей пользователи могут вырезать объект, человека или голову из любого изображения и превратить их в мем. В приложении много шаблонов, с помощью которых можно создать смешные картинки. Кроме того, разработчики обещают постоянно дополнять арсенал.

Примеры творчества украинцев хранятся в телеграмм-канале Мемомет.

«Юмор — это точно часть украинского культурного кода. Наверное, это первая война в мире с таким количеством мемов и целебных шуток. Пусть несется», — добавляет соучредитель Reface.

Напомним, что сайт Know Your Meme выпустил отчет на 43 страницы о том, как война России против Украины сказалась на мемах и интернет культуре. Это назвали частью информационного оружия.

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