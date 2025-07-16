Трамп приписал Мелании важную роль в его решении по Путину — украинцы уже назвали ее «украинским агентом»
Украинцы шутят о роли Мелании в решениях Трампа в решениях Трампа (Фото: ИИ)
Президент США Дональд Трамп рассказал, что после каждого «замечательного разговора» с Путиным, жена Мелания напоминала ему о новых обстрелах в Украине. Это помогло ему изменить взгляд на ситуацию.
Украинцы не замедлили с шутками: Мелания стала «нашим агентом», а комментарии о «выполнении поставленных задач в Белом доме» не заставили себя ждать.