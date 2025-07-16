Трамп приписал Мелании важную роль в его решении по Путину — украинцы уже назвали ее «украинским агентом»

16 июля, 16:54
Украинцы шутят о роли Мелании в решениях Трампа в решениях Трампа (Фото: ИИ)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что после каждого «замечательного разговора» с Путиным, жена Мелания напоминала ему о новых обстрелах в Украине. Это помогло ему изменить взгляд на ситуацию.


Украинцы не замедлили с шутками: Мелания стала «нашим агентом», а комментарии о «выполнении поставленных задач в Белом доме» не заставили себя ждать.

Мелания Трамп стала новой героиней украинских соцсетей (Фото: Скриншот)
В соцсетях шутят о том, что мнения Мелании влияют на решение Трампа (Фото: Скриншот)
Шутка о том, что Украина в сердце Мелании (Фото: Скриншот)
Тайные агенты в мультфильмах, кино и реальной жизни (Фото: Скриншот)
Мем о Трампе и Первой леди США (Фото: Скриншот)
Шутка о Мелании Трамп (Фото: Скриншот)
