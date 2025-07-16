Украинцы шутят о роли Мелании в решениях Трампа в решениях Трампа (Фото: ИИ)

Президент США Дональд Трамп рассказал, что после каждого «замечательного разговора» с Путиным, жена Мелания напоминала ему о новых обстрелах в Украине. Это помогло ему изменить взгляд на ситуацию.



