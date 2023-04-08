У Медведева паника перед наступлением ВСУ. Кремлевский шут разразился «пророчествами» о будущем Украины

8 апреля, 12:02
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Медведев утверждает, что Украина якобы не нужна даже ее гражданам (Фото:delfi.lt)

Медведев утверждает, что Украина якобы не нужна даже ее гражданам (Фото:delfi.lt)

Ментальное состояние замглавы совбеза РФ Дмитрия Медведева, который в кремлевской иерархии отыгрывает роль придворного шута, ухудшается буквально с каждым днем.

На фоне предстоящего контрнаступления ВСУ, вызывающего настоящее отчаяние даже у матерых российских пропагандистов, он снова пытается успокоить россиян, а в первую очередь, вероятно, самого себя, выдавая свои больные фантазии за действительность.

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Желая выплеснуть свою бессильную злобу из-за постоянных провалов ВС РФ, Медведев заявил, что Украина «скоро исчезнет», поскольку якобы ни США, ни Европе, ни остальному миру она не интересна.

«Американцы совершенно не понимают, вообще, что такое Украина и где она находится», — заявил он у себя ВКонтакте.

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Более того, из-за постоянного запоя Медведев не заметил, что, несмотря на все тяготы и лишения развязанной РФ войны, граждане Украины уже больше года отчаянно защищают ее свободу и независимость.

В связи с этим он выдвинул бредовое предположение, что самим украинцам их страна тоже якобы «не нужна».

«Зачем это обычным украинцам? Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — размечтался российским политический труп.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Российская агрессия Дмитрий Медведев Украина Контрнаступление Война России против Украины

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