Кремлевский алкоголик Медведев угрожает миру главной «скрепой» РФ. Ею оказалось ядерное оружие 25 апреля, 13:54 Дмитрий Медведев утверждает, что, будь он главой РФ, его рука бы «не дрогнула» (Фото:Скриншот видео ElectricReborn/Twitter)

Складывается впечатление, что для россиян посыл известной басни Эзопа о мальчике, который кричал «Волк!», так и остался чем-то непостижимым, а такое понятие как институт репутации и вовсе — пустой звук.

Об этом свидетельствует очередная попытка кремлевского шута Дмитрия Медведева, известного своими сумасшедшими постами в соцсетях после злоупотребления алкоголем, запугать цивилизованный мир ядерным оружием.

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Несмотря на то, что ранее подобные угрозы, в том числе из уст российского диктатора Владимира Путина, оказывались лишь блефом и страны Запада всерьез их в большинстве своем уже не воспринимают, его режиму все равно не остается ничего другого, поскольку все остальные инструменты себя уже давно исчерпали.



При этом, зацикленность Медведева на ядерном оружие достигла уже такого уровня, что, по его словам, это якобы и есть та самая «скрепа», которая соединяет РФ воедино.

«Для существования России в качестве самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение. Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство», — заявил он во время своего выступления перед участниками пропагандистского марафона «Знание».

Медведев также утверждает, что, если бы он был главой государства, а не жалким посмешищем, то «в определенной ситуации» непременно воспользовался бы возможностью превентивного ядерного удара.

«Скажем прямо, если в твоих руках есть какое-то оружие, а я, как бывший президент, знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить, как бы чудовищно и жестоко это не звучало», — объяснил он присутствующим, решившимся послушать его бред.