Кремлевский алкоголик Медведев угрожает миру главной «скрепой» РФ. Ею оказалось ядерное оружие

25 апреля, 13:54
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Дмитрий Медведев утверждает, что, будь он главой РФ, его рука бы «не дрогнула» (Фото:Скриншот видео ElectricReborn/Twitter)

Дмитрий Медведев утверждает, что, будь он главой РФ, его рука бы «не дрогнула» (Фото:Скриншот видео ElectricReborn/Twitter)

Складывается впечатление, что для россиян посыл известной басни Эзопа о мальчике, который кричал «Волк!», так и остался чем-то непостижимым, а такое понятие как институт репутации и вовсе — пустой звук.

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Об этом свидетельствует очередная попытка кремлевского шута Дмитрия Медведева, известного своими сумасшедшими постами в соцсетях после злоупотребления алкоголем, запугать цивилизованный мир ядерным оружием.

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Несмотря на то, что ранее подобные угрозы, в том числе из уст российского диктатора Владимира Путина, оказывались лишь блефом и страны Запада всерьез их в большинстве своем уже не воспринимают, его режиму все равно не остается ничего другого, поскольку все остальные инструменты себя уже давно исчерпали.

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При этом, зацикленность Медведева на ядерном оружие достигла уже такого уровня, что, по его словам, это якобы и есть та самая «скрепа», которая соединяет РФ воедино.

«Для существования России в качестве самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение. Можно по-разному относиться к самому ядерному оружию, да и к оружию вообще, но тем не менее мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство», — заявил он во время своего выступления перед участниками пропагандистского марафона «Знание».

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Медведев также утверждает, что, если бы он был главой государства, а не жалким посмешищем, то «в определенной ситуации» непременно воспользовался бы возможностью превентивного ядерного удара.

«Скажем прямо, если в твоих руках есть какое-то оружие, а я, как бывший президент, знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить, как бы чудовищно и жестоко это не звучало», — объяснил он присутствующим, решившимся послушать его бред.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Ядерное оружие Российская агрессия Дмитрий Медведев Провокации Ядерная угроза Российская пропаганда Война России против Украины

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