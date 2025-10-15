В Индии медведь стал первым своего вида с протезом лапы

В Индии медведь-губач по имени Васи стал первым представителем своего вида , которому установили протез лапы.

Об этом 11 октября сообщило издание People.

Ранее медведь по имени Васикаран, или просто Васи, жил в лесах индийского штата Карнатака. В сентябре 2019 года животное попало в ловушку, из-за чего получило серьезные травмы. Раненого губача нашли представители некоммерческой организации Wildlife SOS, занимающейся спасением и реабилитацией диких животных.

Ловушка тяжело повредила заднюю лапу медведя, поэтому ветеринары вынуждены были ее ампутировать. Из-за увечья Васи не мог бы самостоятельно выжить в природе, поэтому его перевезли в Центр спасения медведей в парке Баннергхатта (BBRC). Несмотря на потерю лапы, животное приспособилось к новой жизни, но передвижение оставалось сложным.

Работники BBRC признаются, что сразу привязались к Васе за его дружелюбный и любознательный характер. Они решили сделать для него протез — вещь, которую раньше никогда не создавали для медведей-губачей. Для этого центр пригласил ветеринара Деррика Кампану, известного своим опытом в изготовлении протезов для животных и готовностью браться за самые сложные случаи.

По словам сотрудников центра, Васи быстро адаптировался к новому протезу и теперь двигается гораздо свободнее. «Это поможет ему прожить дольше и сделает жизнь комфортнее», — отметили волонтеры.

Медведи-губачи обитают в странах Южной Азии: Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Непале и Бутане. Высота этих животных в холке может достигать 90 сантиметров. Основу их рациона составляют муравьи и термиты, однако, несмотря на скромные размеры, губачи считаются одними из самых опасных для человека видов медведей.