«Новая жизнь, главное не сдаваться». Тиктоки медсестры из Лисичанска, которая потеряла ноги из-за подрыва на мине, а недавно вышла замуж
Оксана проходит реабилитацию во Львове (Фото:ksyucha_kareglaska/TikTok)
В понедельник, 2 мая, в больнице Львова медсестра Оксана из Лисичанска вышла замуж за своего избранника Виктора. 27 марта она потеряла две ноги и четыре пальца левой руки из-за подрыва на мине. В настоящее время девушка активно ведет TikTok, где делится с подписчиками видео со своей реабилитацией. НВ собрало несколько записей Оксаны.
Запись со свадьбы была обнародована в Первом медицинском объединении города Львова. На видео танец молодоженов.
Первое видео в TikTok Оксана запостила еще 4 апреля.
Дальше она начала делиться своими успехами в реабилитации.
В одном из тиктоков Оксана рассказала, что она не военная, а медик и работала в детской поликлинике. «Я шла домой и взорвалась на мине. Ничего страшного, главное, что живая и главное не падать духом. Есть ради кого жить», – говорит девушка.
Сейчас за Оксаной следят около 10 тысяч подписчиков. Следует отметить, что первую помощь женщина получила в больнице Лисичанска. Там ей выполнили сразу четыре операции. Затем Оксану эвакуировали в Днепр, где ей залечивали раны и готовили конечности к протезированию. Неделю назад эвакуационным поездом она прибыла во Львов. В дальнейшем – реабилитация и протезирование.
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