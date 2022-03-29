«Водка, думал». Арахамия пришлось объяснить Мединскому назначение флакона с антисептиком — видео 29 марта, 15:01 Цей матеріал також доступний українською Арахамия и Мединский (Фото:Скриншот)

Главу российской делегации Владимира Мединского во время переговоров Украины и России в Стамбуле озадачил стоявший на столе флакон. Глава украинской делегации Давид Арахамия объяснил его назначение.

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«Антисептик», — объясняет Арахамия.

«А, водка, думал», — отвечает Мединский.

Напомним, в Стамбуле, Турция, 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России.

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