Прикрыл раненую собой. Медику, спасшему жизнь женщине во время обстрела Харькова, подарили бронежилет 20 апреля, 19:50 Цей матеріал також доступний українською Героический момент (Фото:Виктория Петрухина/Facebook)

Сотрудница Харьковского городского совета Виктория Петрухина рассказала в своих соцсетях о медике Денисе Петренко, прикрывшем раненую женщину своим телом во время обстрела Харькова 17 апреля. Благотворительный фонд, где Петрухина также задействована, хотел подарить парню бронежилет.

"Денис из Луганска. Практически с самого начала войны в Харькове. Говорит, что действовал не по протоколу. Должен был со всеми эвакуироваться в безопасное место, но не захотел покидать раненую женщину, чем завоевал наши сердца», — пишет Петрухина.

Видео дня

Отметим, что парень хотел сначала отказаться от подарка, аргументируя тем, что работникам скорой он больше нужен. Сошлись на том, что бронежилет ему все же подарят, а он уже сам передаст его кому угодно.

Видео с момента, когда Петренко спасает женщину во время обстрела, опубликовали в телеграмм-канале Общественное Новости.

О медике также писал американский режиссер и кинооператор Кэри Фукунага, находящийся в Украине во время вторжения РФ и ставший свидетелем обстрела центра Харькова 17 апреля.

«Пасхальное воскресенье, Харьков. Медик Денис Петренко остается с жертвой ракетных обстрелов во время второго обстрела. Российские силы применяют тактику, известную как двойной удар, намеренно направленный на тех, кто первыми прибывают на помощь», — подписал фото режиссер.

Напомним, что в католическом храме Неаполя, Италия, нарисовали картину украинской иллюстраторки Марины Соломенниковой. Референсом к картине стало фото женщины, которая кормила младенца в метро, пока продолжались ожесточенные бои за Киев.



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