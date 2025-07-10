Мужчина во время рыбалки нашел древний меч Тамплиеров во время рыбалки (Фото: Stołeczny Konserwator Zabytków)

Польский рыбак в одной из местных рек нашел средневековый меч. Эксперты подтвердили, что это один из известных мечей тамплиеров.

Об этом сегодня, 10 июля, сообщило медиа What’s the Jam. Это произошло в Варшаве. Местный житель Анджей Корпикевич решил определить уровень воды в реке. А домой вернулся с ценным средневековым артефактом.

«Люди тратят годы на поиски подобных вещей, но я наткнулся на него совершенно случайно», — цитирует медиа мужчину.

Меч тамплиеров почти полностью сохранился / Фото: Stołeczny Konserwator Zabytków

Сначала Анджей подумал, что это кусок строительной арматуры, и выловил его из воды.

Он очистил металл от грязи, пиявок и улиток, и обнаружил, что это почти полностью неповрежденный меч. Ему не хватало только заостренного клинка. На рукоятке клинок имел символ, похожий на крест и сферическую ручку на рукоятке.

«Тогда я понял, что это, вероятно, очень интересная находка, и сразу же подумал, что ее следует отдать кому-то, кто больше знает о таких вещах», — добавляет Анджей.

Поляк завернул меч в мокрую одежду, чтобы сохранить его влажным, и оставил его дома на ночь. Как того требует польское законодательство, на следующее утро он сообщил о находке органам власти.

Он отнес средневековый артефакт в офис варшавского консерватора памятников Михала Красуцкого.

Эксперты подтвердили, что меч датируется средневековьем и мог принадлежать воину ордена тамплиеров. Михал высоко оценил состояние меча, а также быстрые действия Анджея.

«Тот, кто нашел меч, принес его нам как можно быстрее, выполнив таким образом свой уставной долг. Очень хорошо, что он знал, что делать. Меч сохранился почти по всей длине», — сказал исследователь.

Сейчас артефакт находится в Мастерской консервации металлов Государственного археологического музея, где его ждут дальнейшие исследования.