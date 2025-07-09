В одном из штатов США McDonald’s напоминает средневековый замок — в сети показали, как он выглядит

9 июля, 16:24
Поделиться:
В сети показали McDonald’s в виде королевского дворца (Фото: amberstellll/TikTok/скриншот)

В сети показали McDonald’s в виде королевского дворца (Фото: amberstellll/TikTok/скриншот)

В городе Гошен штата Индиана показали одно из заведений McDonald’s. Он выглядит как настоящая средневековая крепость.

Соответствующее видео в TikTok опубликовал пользователь amberstellll. За три дня несколько секунд ролик набрал более 3 миллионов просмотров и более 700 тысяч лайков. На кадрах видно здание в виде большого замка времен Средневековья и логотип McDonald’s.

Реклама

@amberstellll #fyp ♬ original sound - Tay

МакДональдз в виде замка открылся в 2014 году. Кроме сети быстрого питания в помещении есть также другой магазин — Subway. Владельцем здания является человек, который руководит несколькими остановками для грузовиков бренда Gallops. Он признался, что всегда восхищался королевскими зданиями, — пишет медиа The Mirror.

Читайте также:
В Италии показали самый красивый в мире McDonalds — он выглядит как музей
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   США Техас Макдональдс McDonald’s Дворец Средневековье Средневековые замки

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies