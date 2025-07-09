В городе Гошен штата Индиана показали одно из заведений McDonald’s. Он выглядит как настоящая средневековая крепость.

Соответствующее видео в TikTok опубликовал пользователь amberstellll. За три дня несколько секунд ролик набрал более 3 миллионов просмотров и более 700 тысяч лайков. На кадрах видно здание в виде большого замка времен Средневековья и логотип McDonald’s.

Реклама

МакДональдз в виде замка открылся в 2014 году. Кроме сети быстрого питания в помещении есть также другой магазин — Subway. Владельцем здания является человек, который руководит несколькими остановками для грузовиков бренда Gallops. Он признался, что всегда восхищался королевскими зданиями, — пишет медиа The Mirror.