С символом «Z». Власти РФ подарили матери мобилизованного оккупанта двери для уличного туалета

27 февраля, 13:12
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Власти РФ не постеснялись похвастаться подарком в соцсетях (Фото:Коллаж NV)

Власти РФ не постеснялись похвастаться подарком в соцсетях (Фото:Коллаж NV)

Вы думали, что пачка пельменей или шампунь в качестве «благодарности» родственникам российских оккупантов за их участие в войне против Украины это уже дно? Спешим вас убедить в обратном.

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Жительнице Краснодарской области, чей сын стал «пушечным мясом» кремлевского режима в рамках мобилизации, досталась лишь деревянная дверь для ее уличного туалета.

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При этом местные власти не постеснялись похвастаться своей «щедростью» в соцсетях.

Скриншот с vk.com
Фото: Скриншот с vk.com
Скриншот с vk.com
Фото: Скриншот с vk.com
Скриншот с vk.com
Фото: Скриншот с vk.com
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Впрочем, несмотря на всю непритязательность данного подарка, преждевременно расстраиваться женщине не стоит, ведь, судя по потерям ВС РФ в Украине, шанс того, что ее сын в итоге все же превратится в более существенную компенсацию, довольно высок, и однажды праздник, надеемся, придет и на ее улицу.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Россия Военные Российская агрессия Мобилизация Российская пропаганда Война России против Украины

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