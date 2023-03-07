«Я уже все потратила». В РФ мать мобика вспомнила о сыне, когда ей перестали приходить его деньги — видео 7 марта, 14:27 Россиянка хочет денег (Фото:Скриншот видео Ukraine_Twi/Twitter)

Говорят, что сердце матери всегда чувствует, когда с ее ребенком приключилась беда, однако в нынешней РФ поводом вспомнить о мобилизованном на войну сыне может стать разве что опустевший кошелек.

Свидетельством этому является история россиянки, решившей обратиться по этому поводу к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Пока на ее счет исправно приходили выплаты за службу сына, она за него не переживала, однако, когда начисления прекратились, мать мобика решила, наконец, разобраться в этом вопросе, «обеспокоившись» вдруг его судьбой.

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«У меня сын мобилизованный. Я его ищу пять месяцев… Я еще была немножко спокойная, потому что ноябрь-декабрь выплаты были у нас… Я была спокойна, хотя связи с ним не было. Но я стала беспокоиться в январе. Мне выплаты не пришли», — рассказала она в своем видеообращении.

Женщина сетует, что во всех инстанциях, куда она обращалась по поводу выплат, были «удивлены» их отсутствием.

«Они тоже удивляются, почему выплаты нет. Ездила я в Москву, в министерство обороны. Там они тоже очень удивлены… Откуда он призывался, там он числится как без вести пропавший. Официального у меня ничего нету. И выплат вот нету. А я не работаю пять месяцев. У меня какие были накопления от моего сына — я все потратила», — призналась россиянка.