«А разговоров то было». Россияне разочарованы новой массированной атакой на Украину

1 мая, 10:57
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Украинская ПВО сбила 15 из 18 выпущенных РФ крылатых ракет (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

Украинская ПВО сбила 15 из 18 выпущенных РФ крылатых ракет (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)

После информационно-психологической операции РФ, связанной с новым массированным ракетным обстрелом Украины, российская пропаганда выразила свое недовольство ее итогами.

Как выяснилось, результативность атаки оказалась совсем не такой, как надеялись сторонники кремлевского режима.

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Изначально оккупанты распространили в своих Telegram-каналах фейк о пуске от 150 до 200 ракет, однако на самом деле их оказалось лишь 18, 15 из которых были сбиты украинской ПВО.

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Andrii_L1983/Twitter
Фото: Andrii_L1983/Twitter
Andrii_L1983/Twitter
Фото: Andrii_L1983/Twitter

Более того, аварийных отключений электроэнергии, как это было после предыдущих массированных атак, ни в одном из регионов страны не было, что очень сильно разочаровало российских пропагандистов.

antiputler_news/Twitter
Фото: antiputler_news/Twitter

И хотя в результате атаки, в которой также принимали участие и иранские дроны-камикадзе была повреждена гражданская инфраструктура, на этот раз обошлось без человеческих жертв, что также сильно расстроило россиян.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Россияне Ракетные удары Война России против Украины

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