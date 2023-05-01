«А разговоров то было». Россияне разочарованы новой массированной атакой на Украину
Украинская ПВО сбила 15 из 18 выпущенных РФ крылатых ракет (Фото:t.me/dnipropetrovskaODA)
После информационно-психологической операции РФ, связанной с новым массированным ракетным обстрелом Украины, российская пропаганда выразила свое недовольство ее итогами.
Как выяснилось, результативность атаки оказалась совсем не такой, как надеялись сторонники кремлевского режима.
Изначально оккупанты распространили в своих Telegram-каналах фейк о пуске от 150 до 200 ракет, однако на самом деле их оказалось лишь 18, 15 из которых были сбиты украинской ПВО.
Более того, аварийных отключений электроэнергии, как это было после предыдущих массированных атак, ни в одном из регионов страны не было, что очень сильно разочаровало российских пропагандистов.
И хотя в результате атаки, в которой также принимали участие и иранские дроны-камикадзе была повреждена гражданская инфраструктура, на этот раз обошлось без человеческих жертв, что также сильно расстроило россиян.