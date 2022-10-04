«Какое досадное самоубийство». Реакция украинцев на предложение Маска о возобновлении мира между Украиной и РФ

4 октября, 09:03
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Мда (Фото:Коллаж НВ)

Мда (Фото:Коллаж НВ)

Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск вдруг стал «экспертом» в вопросах войны между Украиной и Россией и предложил в своем Твиттере пути к миру: снова провести «референдумы» на аннексированных территориях, отдать Крым России и оставить Украину нейтральной. В ответ украинцы предложили свои условия или написали четкое «них*я». НВ собрал самые интересные ответы.

Предложение Маска следующее: «Восстановить выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). Обеспечить водоснабжение в Крыму. Украина остается нейтральной».

Видео дня

https://mobile.twitter.com/elonmusk/status/1576969255031296000

Далее он решил провести еще одно голосование: «Тогда давайте попробуем так: воля людей, живущих на Донбассе и в Крыму, должна решить, являются ли они частью России или Украины?»

https://mobile.twitter.com/elonmusk/status/1576994262226702336

Советник главы ОП Михаил Подоляк предложил лучший вариант: Украина возвращает все свои территории, а РФ проходит демилитаризацию и денуклеаризацию, а военные преступники сразу в международный суд в Гаагу.

https://mobile.twitter.com/Podolyak_M/status/1576981720854802433

Старший советник Конгресса США Пол Массаро также имеет мнение на этот счет, схожее с мнением Подоляка.

https://mobile.twitter.com/apmassaro3/status/1576973133629640704

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула отметил, что Маск пропустил много уроков истории и то, что предложение американского бизнесмена больше похоже на предложение российского диктатора Владимира Путина.

https://mobile.twitter.com/serhiyprytula/status/1576980464505536516

Твит Маска прокомментировал также общественный активист Сергей Стерненко.

https://mobile.twitter.com/sternenko/status/1576977609925472256

Писатель Остап Украинец также отреагировал на предложение главы Tesla. «Да, мы должны мириться с геноцидом украинцев, ничего страшного. Если ты когда-нибудь думал, что бы ты делал во время Холокоста, то как раз то, что ты делаешь сейчас».

https://mobile.twitter.com/Ukrostap/status/1576978960713334794

Основатель блога Autogeek Евгений Муджири пришел со своим предложением для Маска.

https://mobile.twitter.com/mudzhyri/status/1576971851708137473

Посол Украины в Германии Андрей Мельник дипломатично попросил бизнесмена «отъеб***ся».

https://mobile.twitter.com/MelnykAndrij/status/1576977000178208768

У кинорежиссера Наримана Алиева довольно короткий ответ.

Twitter
Фото: Twitter

Реакция украинцев:

Twitter
Фото: Twitter

Ну, цирковое выступление удалось.

https://mobile.twitter.com/lviv1256/status/1576973287220858880

Но иллюстратор Александр Грехов изобразил еще один опрос, гораздо важнее:

Instagram
Фото: Instagram

Напомним, что в первые дни войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску с просьбой отправить станции спутникового интернета Starlink.

Буквально через два дня первая партия уже прибыла в Украину. С тех пор SpaceX отправила еще две партии станций, что дает возможность все большему количеству военных, правительственных и спасательных служб подключаться к спутниковому интернету.

Редактор: Дарина Грисюк

Теги:   Реакция соцсетей Элон Маск Российско-украинская война Михаил Подоляк

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