«Какое досадное самоубийство». Реакция украинцев на предложение Маска о возобновлении мира между Украиной и РФ 4 октября, 09:03 Мда (Фото:Коллаж НВ)

Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск вдруг стал «экспертом» в вопросах войны между Украиной и Россией и предложил в своем Твиттере пути к миру: снова провести «референдумы» на аннексированных территориях, отдать Крым России и оставить Украину нейтральной. В ответ украинцы предложили свои условия или написали четкое «них*я». НВ собрал самые интересные ответы.

Предложение Маска следующее: «Восстановить выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на это будет воля народа. Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева). Обеспечить водоснабжение в Крыму. Украина остается нейтральной».



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Далее он решил провести еще одно голосование: «Тогда давайте попробуем так: воля людей, живущих на Донбассе и в Крыму, должна решить, являются ли они частью России или Украины?»

Советник главы ОП Михаил Подоляк предложил лучший вариант: Украина возвращает все свои территории, а РФ проходит демилитаризацию и денуклеаризацию, а военные преступники сразу в международный суд в Гаагу.

Старший советник Конгресса США Пол Массаро также имеет мнение на этот счет, схожее с мнением Подоляка.

Украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула отметил, что Маск пропустил много уроков истории и то, что предложение американского бизнесмена больше похоже на предложение российского диктатора Владимира Путина.

Твит Маска прокомментировал также общественный активист Сергей Стерненко.

Писатель Остап Украинец также отреагировал на предложение главы Tesla. «Да, мы должны мириться с геноцидом украинцев, ничего страшного. Если ты когда-нибудь думал, что бы ты делал во время Холокоста, то как раз то, что ты делаешь сейчас».

Основатель блога Autogeek Евгений Муджири пришел со своим предложением для Маска.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник дипломатично попросил бизнесмена «отъеб***ся».

У кинорежиссера Наримана Алиева довольно короткий ответ.

Фото: Twitter

Реакция украинцев:

Фото: Twitter

Ну, цирковое выступление удалось.

Но иллюстратор Александр Грехов изобразил еще один опрос, гораздо важнее:

Фото: Instagram

Напомним, что в первые дни войны министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к владельцу компании SpaceX Илону Маску с просьбой отправить станции спутникового интернета Starlink.



Буквально через два дня первая партия уже прибыла в Украину. С тех пор SpaceX отправила еще две партии станций, что дает возможность все большему количеству военных, правительственных и спасательных служб подключаться к спутниковому интернету.

