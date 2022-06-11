«Прости, товарищ». Илон Маск ответил на твит пророссийского политика из Великобритании Джорджа Гэллоуэя

11 июня, 22:06
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*Играет гимн СССР* (Фото:Twitter)

*Играет гимн СССР* (Фото:Twitter)

Пророссийский политик из Великобритании Джордж Гэллоуэй возмутился в Твиттере, что над его постами появляется отметка Russia state-affiliated media («Российские государственные СМИ» или страницы, которые как-то связаны с медиа РФ). Он опубликовал твит, где отметил Twitter, verified (аккаунт верификации) и самого Илона Маска, который 25 апреля объявил, что покупает соцсеть. В ответ миллиардер потроллил политика советской фразой.

Твит у Гэллоуэя появился 9 июня. «Метка над этим твитом — ложь», — пишет политик.

https://twitter.com/georgegalloway/status/1534943148518039553

Миллиардер и основатель компании SpaceX в шутку ответил ему в комментариях на русском языке.

Видео дня
https://twitter.com/elonmusk/status/1535119868751659008

Отметим, что Гэллоуэй часто репостит себе сообщения, где в войне обвиняют не Россию, а НАТО. В одном из таких пользовательница пишет: «Все, что должен был сделать Зеленский – это взять ручку и подписать документ о невступлении в НАТО. Посмотрите, чего эта ошибка стоила Украине. Вы можете поблагодарить НАТО за всю их «помощь».

https://twitter.com/jarmilak123/status/1534573745687638016

Напомним, что 25 апреля стало известно, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск покупает компанию Twitter за $44 млрд . В случае, если Маск передумает покупать Twitter, ему придется заплатить штраф в размере $1 млрд.

Не все работники компании приветствуют перемены. Недавно из Twitter уволились сразу два топменеджера.

На фоне новостей о покупке соцсети пользователи стали бросать бизнесмену идеи для следующих брендов и марок, которые он может приобрести. Некоторые начали делать мемы, один из пользователей попросил купить Россию и удалить ее. НВ собрал лучшие.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Twitter Илон Маск

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