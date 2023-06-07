«Сгустки племен». Симоньян заявила, что армяне до России были лишь этносом с «отсутствующей государственностью» — видео 7 июня, 14:03 Симоньян считает, что армяне должны быть благодарны россиянам (Фото:Скриншот видео prof_preobr/Twitter)

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что армяне должны быть благодарна России, поскольку, когда она их захватила, то не запрещала использовать родной язык.

Об этом он сказала в эфире одного из федеральных каналов.

По словам Симоньян, до своего «присоединения» к Российской империи Армения, существовавшая еще в IV веке до нашей эры, была всего лишь «этносом» без собственной государственности.

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«Что делала Россия? Россия присоединяла к себе нации, страны, некие сгустки племен с отсутствующей государственностью, в том числе и мой этнос — армянский, и позволяла этому этносу развиваться согласно его культуре, его ценностям, его языку», — заявила пособница кремлевского режима, которая и сама является армянкой, предавшей свой народ ради российских денег.

Напомним, что с марта 2023 года Симоньян запрещен въезд на территории Армении за ее предыдущие провокационные высказывания о стране.

«Армения — это суверенное государство и имеет право ожидать уважительного отношения к себе. Также Армения имеет право применять имеющиеся у нее суверенные механизмы в случае намерений против ее интересов», — подчеркнул тогда глава армянского правительства Никол Пашинян.