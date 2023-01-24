«Мы готовились к этому»: Малюська троллит фигурантов коррупционных скандалов, напоминая им о VIP-камерах 24 января, 14:18 Денис Малюська напомнил о существовании подарочных сертификатов на VIP-камеры (Фото:Denis Malyuska/Facebook)

На фоне череды коррупционных скандалов, фигурантами которых стали чиновники правительства и народный депутат, министр юстиции Денис Малюська решил их потроллить.

Соответствующий пост он опубликовал во вторник, 24 января, у себя в Facebook.

За последние несколько дней вышли журналистские расследования о предполагаемых злоупотреблениях в Минобороны при закупках продуктов для военнослужащих, и возможном «незаконном обогащении» заместителя руководителя фракции Слуга народа Павла Халимона, после чего последовала серия отставок.

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Кроме того, сотрудники НАБУ задержали на взятке в $400 тысяч замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, а бывшему главе правления НАК Нафтогаз Украины Андрею Коболеву сообщили подозрении в завладении 229 млн гривен в 2018 году.

В связи с этим Малюська напомнил о существовании в СИЗО специальных платных VIP-камер.

«Мы (законодательная и исполнительная ветви власти) к этому готовились задолго до того, как это стало мейнстримом. Напомню, что оплатить платную камеру в СИЗО можно онлайн на сайте юстиции. Подарочный сертификат тоже в продаже», — написал министр, опубликовав фото из одной из камер.