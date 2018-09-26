26 сентября 2018, среда

Маленький велосипедист на протяжении года парковался возле одного и того же столба. Теперь это его место

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Только для маленького зеленого велосипеда
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Только для маленького зеленого велосипеда

Кто-то заметил, что ребенок регулярно паркует свой велосипед возле столба и сделал для него сюрприз. Милая выходка стала вирусной.

Немецкая журналистка Кристи Диц и ее четырехлетний сын на протяжении года оставляли велосипед возле одного и того же фонарного столба. 24 сентября на нем появилась наклейка с фотографией их зеленого велосипеда и надписью парковка только для него. 

Диц очень понравилась эта выходка и она написала о ней в Twitter. Пост стал вирусным и собрал 58 тысяч ретвитов и 248 тысяч лайков. 

"Мой сын парковал свой велосипед под этим фонарным столбом почти каждый день весь прошлый год. Сегодня утром на нем появилась эта наклейка. Она сделала наш день. Люди могут быть такими потрясающими. Спасибо, кто бы ты ни был"

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