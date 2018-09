Маленький велосипедист на протяжении года парковался возле одного и того же столба. Теперь это его место

Кто-то заметил, что ребенок регулярно паркует свой велосипед возле столба и сделал для него сюрприз. Милая выходка стала вирусной.

Немецкая журналистка Кристи Диц и ее четырехлетний сын на протяжении года оставляли велосипед возле одного и того же фонарного столба. 24 сентября на нем появилась наклейка с фотографией их зеленого велосипеда и надписью парковка только для него.

Диц очень понравилась эта выходка и она написала о ней в Twitter. Пост стал вирусным и собрал 58 тысяч ретвитов и 248 тысяч лайков.

My son has parked his bike by this lamppost just about every day for the last year. This morning, this sticker had appeared. Absolutely made our day. People can be so brilliant. Thank you, whoever did it ???? pic.twitter.com/rYC8jCTD5L