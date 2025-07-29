В Индии прославился годовалый мальчик — он до смерти покусал ядовитую кобру

29 июля, 16:25
Поделиться:
Годовалый мальчик укусил змею, и выжил (Фото: Aloka Kumar)

Годовалый мальчик укусил змею, и выжил (Фото: Aloka Kumar)

Годовалый ребенок стал звездой в Индии. Мальчик покусал ядовитую кобру и выжил, а рептилия наоборот.

Об этом сегодня, 29 июля, сообщило BBC Украина.

Маленький Говинд Кумар играл в саду возле своего дома в деревне Мочи-Банкатва, расположенной в восточном индийском штате Бихар, недалеко от границы с Непалом. Там он увидел змею и укусил. А вскоре после этого мальчик потерял сознание, и его срочно доставили в местную больницу.

Реклама

«Когда ребенка привезли к нам, его лицо было сильно отечным, особенно в области рта», — рассказал врач Кумар Саурабх, который оказывал помощь Говинду в Государственном медицинском колледже в городе Беттиях — административном центре штата Бихар.

Читайте также:
В Индонезии восьмиметровый питон полностью проглотил фермера — видео

Доктор Саураб объяснил, что обе ситуации — когда кусает змея или когда человек кусает ее — могут иметь серьезные последствия, но одна из них значительно опаснее.

«Когда кобра кусает человека, ее яд попадает прямо в кровь, вызывая нейротоксическую реакцию, которая поражает нервную систему. Это может завершиться смертью», — отметил он в комментарии для BBC.

Говинд Кумар сейчас чувствует себя хорошо (Фото: Aloka Kumar)
Говинд Кумар сейчас чувствует себя хорошо / Фото: Aloka Kumar

«Зато, когда человек кусает кобру, яд попадает в желудок. В этом случае пищеварительная система способна его обезвредить, и он проходит через организм без серьезных последствий», — добавляет врач. Однако он отмечает, что ситуация могла бы быть более критической, если бы у мальчика были внутренние кровотечения, например, из-за язвы.

Читайте также:
Пассажир авиарейса принес в самолет 16 ядовитых и неядовитых змей и смог незаметно добраться до другой страны: что произошло дальше
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Индия Змея Яд Кобра

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies