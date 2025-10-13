Американка привела сына в клинику после укуса выдры, но врач вместо осмотра гуглил, что это за животное

В американском штате Флорида женщина привезла 4-летнего сына на обследование после укуса выдры , боясь, что может быть бешенство. Но врач, вместо осмотра, начал гуглить животное.

Об этом 8 октября сообщило медиа Newsweek. Лорен, ее муж Алекс и двое их сыновей Ли и Логан поехали на рыбалку на выходных. Вдруг рядом и появилась выдра, и некоторое время кружила вокруг их лодки.

Реклама

Позже мальчик протянул руку грызуну и он укусил ребенка. Испуганная мать, что может быть бешенство, отвезла малого сразу в больницу.

Там момент осмотра она зафиксировала момент на видео. Кадры показывают, как камера сначала показывает мальчика, а затем наводит взгляд на врача. Тот сидит в интернете и вводит в поиске выдру и как она выглядит.

«Мой сын вел себя во время осмотра довольно сдержанно», — цитирует медиа Лорен.

В результате мальчику сделали вакцинацию от бешенства. Инъекцию сделали прямо в место укуса, и это был «самый травматичный укол в его жизни».