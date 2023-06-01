Нардеп Бужанский устроил провокацию в прямом эфире, отказавшись перейти на украинский язык — видео

1 июня, 12:12
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Бужанский отказался разговаривать на украинском, несмотря на знание языка (Фото:Скриншот sternenko/Twitter)

Бужанский отказался разговаривать на украинском, несмотря на знание языка (Фото:Скриншот sternenko/Twitter)

Скандальный депутата Верховной Рады от Слуги народа Максим Бужанский, известный своей необъяснимой любовью к так называемому «русскому миру», устроил провокацию в прямом эфире телеканала Київ24.

Несмотря на закон о функционировании государственного языка и неоднократные просьбы ведущего перейти на украинский, он упрямо отказался это делать, ссылаясь на свои личные принципы.

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«Наши зрители многоязычные. Наши зрители многоязычные. Многоязычные», — объяснил Бужанский свою позицию.

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При этом он утверждает, что просьбу ведущего разговаривать в эфире на украинском якобы можно расценивать как «разжигание вражды по языковому признаку».

Кроме того, в самом начале эфира Бужанский демонстративно отказался отвечать на приветствие ведущего «Слава Украине».

Подобное поведение не могло оставить украинцев равнодушными, в связи с чем пользователи соцсетей призвали принять в отношении нардепа-провокатора дисциплинарные меры, вплоть до исключения из партии.

https://twitter.com/sternenko/status/1664132250923827200
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

Бужанский также оказался единственным депутатом Рады, который проголосовал против закона, предусматривающего отмену государственного праздника 9 мая и перенос Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне на 8 мая.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Провокация Украинский язык Народные депутаты Скандал партия Слуга народа Максим Бужанский

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