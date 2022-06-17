«Где можно телефон зарядить?». Украинцы делают мемы в попытках догадаться, что «шептал» Макрон на ухо Зеленскому 17 июня, 13:17 Цей матеріал також доступний українською Когда пошел гулять с друзьями, которые встречаются (Фото:Vladimir Popov/Facebook)

В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу четыре влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнес. Новость получила огромный резонанс как среди прессы, так и украинцев. Соцсети заполнились мемами о визите европейских лидеров. Новую волну креатива от пользователей вызвало фото рукопожатия Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, на котором первый склонился к уху второго. НВ собрало самые смешные варианты.

Комик и актер Тарас Стадницкий даже стих посвятил президентам.

Украинский писатель Мартин Якуб иллюстрировал романтическую дилемму: обнимаешь одного — думаешь о другом.

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Соучредитель партии Демократична Сокира и военный ВСУ Виктор Трегубов тоже не упустил момент прокомментировать фотографию.

Шутили и о бывшем руководителе ОП Андрее Богдане.

Журналистка Валерия Егошина проиллюстрировала эту шутку.

Писательница Татьяна Ямпольская «озвучила» мысли Зеленского.

Военный ВСУ и писатель Валерий Маркус сразу попросил прощения за свой мем, но он слишком смешной, чтобы пропустить его.

Учитывая любовь Макрона к звонкам русскому диктатору Владимиру Путину, смешные изображения об этом просто должны быть.

В то же время, пятый президент Украины Петр Порошенко также вписался в мем.

Отметим, что НВ побывало на встрече журналистов с Макроном в Киеве. На ней французский лидер выглядел ошеломленным от увиденного в этой поездке.

Из беседы с французским президентом НВ убежден, что статус кандидата в члены ЕС Украине предоставит без дополнительных условий. А вот чтобы присоединиться к европейской семье, стране придется выполнить очень тяжелый «дорожный план». Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада принципиально не поставляют Украине штурмовую авиацию и танки.

Напомним, что украинцы в TikTok активно шиперят (сватают) Макрона и Зеленского. У такого «альянса» даже есть свой хэштег — Зекрон. НВ собрало для вас самые смешные и романтические видео. Заранее извиняемся за уровень кринжа (стыда).

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