«Где можно телефон зарядить?». Украинцы делают мемы в попытках догадаться, что «шептал» Макрон на ухо Зеленскому

17 июня, 13:17
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Когда пошел гулять с друзьями, которые встречаются (Фото:Vladimir Popov/Facebook)

Когда пошел гулять с друзьями, которые встречаются (Фото:Vladimir Popov/Facebook)

В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу четыре влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнес. Новость получила огромный резонанс как среди прессы, так и украинцев. Соцсети заполнились мемами о визите европейских лидеров. Новую волну креатива от пользователей вызвало фото рукопожатия Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, на котором первый склонился к уху второго. НВ собрало самые смешные варианты.

Комик и актер Тарас Стадницкий даже стих посвятил президентам.

https://www.facebook.com/taras.stadnytskyy/posts/5607343542630766

Украинский писатель Мартин Якуб иллюстрировал романтическую дилемму: обнимаешь одного — думаешь о другом.

Видео дня
https://www.facebook.com/100030852162927/posts/pfbid0tdcdTENUGG8PVDsTmuRi8vnAZCpZtfqnaswjCmRPKUzHivFFG9aEfm9zNk5BFdUQl/?d=n

Соучредитель партии Демократична Сокира и военный ВСУ Виктор Трегубов тоже не упустил момент прокомментировать фотографию.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/5423279337692223

Шутили и о бывшем руководителе ОП Андрее Богдане.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/3363070907245038

Журналистка Валерия Егошина проиллюстрировала эту шутку.

https://www.facebook.com/100002015526500/posts/pfbid02dfW8515oDyTKqD7HDC9puToPkWKw2hVQbbQHMMnqruRrm6EuhJ8kCUnRRzHXkfMal/?d=n

Писательница Татьяна Ямпольская «озвучила» мысли Зеленского.

https://www.facebook.com/tetyana.yampolska.9/posts/7526503864089742

Военный ВСУ и писатель Валерий Маркус сразу попросил прощения за свой мем, но он слишком смешной, чтобы пропустить его.

https://www.facebook.com/valerii.markus/posts/5204092413009557

Учитывая любовь Макрона к звонкам русскому диктатору Владимиру Путину, смешные изображения об этом просто должны быть.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/137683498910968
https://www.facebook.com/gonimemes/posts/152351290704276

В то же время, пятый президент Украины Петр Порошенко также вписался в мем.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/6435047663191299

Отметим, что НВ побывало на встрече журналистов с Макроном в Киеве. На ней французский лидер выглядел ошеломленным от увиденного в этой поездке.

Из беседы с французским президентом НВ убежден, что статус кандидата в члены ЕС Украине предоставит без дополнительных условий. А вот чтобы присоединиться к европейской семье, стране придется выполнить очень тяжелый «дорожный план». Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада принципиально не поставляют Украине штурмовую авиацию и танки.

Напомним, что украинцы в TikTok активно шиперят ватают) Макрона и Зеленского. У такого «альянса» даже есть свой хэштег — Зекрон. НВ собрало для вас самые смешные и романтические видео. Заранее извиняемся за уровень кринжа (стыда).

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Реакция соцсетей Владимир Зеленский Мемы Эммануэль Макрон

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