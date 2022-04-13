«Что он несет?». Реакция соцсетей на то, что Макрон не считает действия РФ в Украине геноцидом и назвал нас братскими народами 13 апреля, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Мы только соседи на планете Земля, а не братья (Фото:@i_army_org/Twitter)

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать войну России против Украины геноцидом и назвал украинцев с россиянами братьями. Об этом он сказал в телевизионном интервью общественному вещателю France 2, пишет CNN.

Во время телевизионного интервью каналу France 2 Эммануэль Макрон назвал украинцев и россиян братскими народами, несмотря на то, что длится второй месяц полномасштабной войны в Украине.

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«Я был бы осторожен с такими терминами [речь о геноциде] сегодня, потому что эти два народа — братья. Я хочу продолжать пытаться насколько возможно остановить эту войну и восстановить мир. Я не уверен, что эскалация риторики – это цель», — сказал он в ответ на вопрос.

В соцсетях призывали комментировать твиты Макрона. Например, журналистка Ярослава Шеремета обратилась к подписчикам с просьбой объяснить президенту Франции на его странице в твиттере, что мы не братские народы и что действительно происходит на наших землях.

Под несколькими последними твитами многие комментарии были ответом на заявления Макрона.

«Пожалуйста, никогда больше не называй украинцев и россиян братьями. Никогда. Особенно после последних 47 дней. Мы всего лишь соседние страны на планете Земля. Думал, что ты был сильным лидером. Бери пример из США, Великобритании, Польши и Балтийских стран».

Фото: Twitter

«Запомни, мы не братья с россиянами. Никогда».

Фото: Twitter

"Чего ты боишься, что не можешь назвать события в Украине геноцидом? Что еще должно случиться с тобой, Франция, чтобы ты перестала бояться Путина".

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Кратко о том, почему президент Франции еще не последовал за российским кораблем.

Ну и мемчик, конечно.

В Твиттере произошел взрыв после такого заявления.

Новый мобильный тариф под названием Макрон.

Испортил настроение украинцам.

Тот парень, который бросает огоньки на твои истории, но никогда не напишет.

Кратко о ситуации.

Здесь смешно.

Отметим, что Макрон назвал действия России в Украине военными преступлениями, а также заявил, что "ситуация неприемлема". «Мы живем в условиях военных преступлений, которые беспрецедентны на нашей земле - на нашей европейской земле», - добавил французский президент.

"Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну, теперь установлено, что российская армия совершила военные преступления, и теперь мы должны найти тех, кто несет ответственность", - резюмировал Макрон.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что российский диктатор Владимир Путин совершает геноцид в Украине.

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