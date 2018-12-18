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Маколей Калкин сыграл в игры по мотивам Один дома и рассказал, что в них не так

Сегодня, 18:54
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скрин из видео

Кевин сыграл в игры про самого себя, а потом расправился с худшими из них, как с бандитами в Один дома.

Обзорщик игр Angry Video Game Nerd (Джеймс Д. Рольф) пригласил в свой видеоблог актера Маколея Калкина, ставшего мегапопулярным после роли в фильмах Один дома и Один дома 2. 

По сюжету Калкин в роли доставщика приходит к Рудольфу с коробкой игр Один дома для разных игровых приставок и предлагает сделать на них обзор. По ходу игры они комментируют расхождения с сюжетом. 

В конце ролика обзорщики расправляются с плохими играми в стиле Один дома. 

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