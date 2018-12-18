Маколей Калкин сыграл в игры по мотивам Один дома и рассказал, что в них не так Сегодня, 18:54 265 Цей матеріал також доступний українською скрин из видео

Кевин сыграл в игры про самого себя, а потом расправился с худшими из них, как с бандитами в Один дома.

Обзорщик игр Angry Video Game Nerd (Джеймс Д. Рольф) пригласил в свой видеоблог актера Маколея Калкина, ставшего мегапопулярным после роли в фильмах Один дома и Один дома 2.

По сюжету Калкин в роли доставщика приходит к Рудольфу с коробкой игр Один дома для разных игровых приставок и предлагает сделать на них обзор. По ходу игры они комментируют расхождения с сюжетом.

В конце ролика обзорщики расправляются с плохими играми в стиле Один дома.