«Сердце начинает биться чаще». На официальном профиле McDonald’s в TikTok появилось видео впервые за долгое время, Киевстар уже ответил 15 сентября, 21:35 «Я тоже о тебе думаю» (Фото:Скриншоты с видео)

На официальном профиле McDonald’s в TikTok появилось видео впервые за долгое время. Так ли в сети фаст-фуда подтверждают свое заявление о скором открытии — пока неясно, но «сердце начинает биться быстрее».

На записи видно, как на телефон приходят уведомления от McDonald’s с текстом «Я тоже о тебе думаю» и сердечком в конце.

Мобильный оператор Киевстар уже успел отметиться в комментариях.

Видео дня

Фото: Скриншот с ТикТока

«Макдональдсевое» ожидание подогревает еще тот факт, что в некоторых заведениях столицы уже начали уборку. Об этом писали в телеграмм-канале Реальный Киев.

А другие пользователи отметили, что в заведениях кое-где начали работать терминалы.

Напомним, что ранее пресс-служба ресторанов McDonald`s сообщила, что в ближайшее время планирует возобновить работу в Украине после продолжительного перерыва на фоне полномасштабного вторжения России. Трудно описать, как долго украинцы ждали этой новости, поэтому не удивительно, что в соцсетях появилась куча постов и мемов после этого заявления от сети фаст-фуда. НВ собрал самые интересные.



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