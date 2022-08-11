«Вернули Мак, вернем и Крым». Реакция украинцев на заявление McDonald’s о возобновлении работы в Украине
Все идет по плану (Фото:Гусь/Facebook)
Пресс-служба ресторанов McDonald`s сообщила, что в ближайшее время планирует возобновить работу в Украине после продолжительного перерыва на фоне полномасштабного вторжения России. Трудно описать, как долго украинцы ждали этой новости, поэтому не удивительно, что в соцсетях появилась куча постов и мемов после этого заявления от сети фаст-фуда. НВ собрал самые интересные.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что возвращение ресторанов — это не только приятная новость для украинцев, но и сигнал для других международных бизнесов о том, что они могут функционировать в стране, несмотря на войну.
Комик и музыкант Иван Марунич, как всегда в теме.
Журналист Павел Васильев просит пользователей сохранять спокойствие. Хотя сейчас это практически невозможно.
Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков сравнил сеть фаст-фуда с бывшими любовниками, которые всегда возвращаются, когда ты уже привык жить без них.
Писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал, что для него означает открытие McDonald`s.
Иллюстратор Александр Грехов подготовил отличное изображение по теме.
Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина сделал мем с украинским ведущим и волонтером Сергеем Притулой.
Помните: сейчас Мак, потом Крым.
Все идет по плану.
Просто перевернуть М и такая красота.
Прекрасная новость на самом деле.
Мурашки по коже.
Отметим, что McDonald`s будет заниматься восстановлением цепочек поставок продуктов в рестораны, подготовкой к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду еще несколько месяцев.
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