«Вернули Мак, вернем и Крым». Реакция украинцев на заявление McDonald’s о возобновлении работы в Украине

11 августа, 21:07
Все идет по плану (Фото:Гусь/Facebook)

Все идет по плану (Фото:Гусь/Facebook)

Пресс-служба ресторанов McDonald`s сообщила, что в ближайшее время планирует возобновить работу в Украине после продолжительного перерыва на фоне полномасштабного вторжения России. Трудно описать, как долго украинцы ждали этой новости, поэтому не удивительно, что в соцсетях появилась куча постов и мемов после этого заявления от сети фаст-фуда. НВ собрал самые интересные.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что возвращение ресторанов — это не только приятная новость для украинцев, но и сигнал для других международных бизнесов о том, что они могут функционировать в стране, несмотря на войну.

Видео дня
https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/pfbid02BGJJXZe6qhxrD8NHNHo7hyA4WVevzaU1QCKoqzuANUbpzUNobzQmnZG2e7dMdc1zl

Комик и музыкант Иван Марунич, как всегда в теме.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0Nf2Bxvgkuk1b7qAvqB8F6o5yWQDXcgNCuSkz5mZRiz82hfHvgNdYA9Uo8urkVoMJl

Журналист Павел Васильев просит пользователей сохранять спокойствие. Хотя сейчас это практически невозможно.

https://www.facebook.com/pavel.vasiluev/posts/pfbid02exLsVEQsHQRK9XSuYBoLwQQr4FuKb8in3FJt2pSZxpfD6FbhYHV1e54SubP5911xl

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков сравнил сеть фаст-фуда с бывшими любовниками, которые всегда возвращаются, когда ты уже привык жить без них.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1557709598580215811

Писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал, что для него означает открытие McDonald`s.

https://twitter.com/serhiy_zhadan/status/1557735599951343617

Иллюстратор Александр Грехов подготовил отличное изображение по теме.

https://twitter.com/grekhov/status/1554100895809519616

Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина сделал мем с украинским ведущим и волонтером Сергеем Притулой.

https://twitter.com/max_shcherbyna/status/1557707104269602816

Помните: сейчас Мак, потом Крым.

https://www.facebook.com/PopoVolodymyr/posts/pfbid0XqJzKVdBwbbdfppJr3RYhcmM7TBGsk9Cc7Lv7kF8jJwUevuh3DQnjXhNt3wm2LMgl

Все идет по плану.

https://www.facebook.com/thegooseishere/posts/pfbid02dzySQUm8bnwo7rwuBKoTGhV2eF1KoqMNeVVk377dYWfbMUAqig3i9WQDAyxDAFRal

Просто перевернуть М и такая красота.

https://www.facebook.com/k.dimitriy/posts/pfbid02dQa9PQP2Kq2kbetYiWxsF2KGdXWESYSz6SfWud4YGt9jrvfkW1EUhnfB64CE2dp1l

Прекрасная новость на самом деле.

https://twitter.com/n_dobrodiyka/status/1557720820797292544
https://www.facebook.com/dm.voinalovych/posts/pfbid025GuFpsq1hYRvmP6bELrHKFrCWmcejxeQYDpFBg4FMeCRuGvc2WmhBjVXQWQdPwHQl

Мурашки по коже.

Отметим, что McDonald`s будет заниматься восстановлением цепочек поставок продуктов в рестораны, подготовкой к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду еще несколько месяцев.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   McDonald's Фастфуд Макдональдс Реакция соцсетей

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