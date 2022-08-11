«Вернули Мак, вернем и Крым». Реакция украинцев на заявление McDonald’s о возобновлении работы в Украине 11 августа, 21:07 Все идет по плану (Фото:Гусь/Facebook)

Пресс-служба ресторанов McDonald`s сообщила, что в ближайшее время планирует возобновить работу в Украине после продолжительного перерыва на фоне полномасштабного вторжения России. Трудно описать, как долго украинцы ждали этой новости, поэтому не удивительно, что в соцсетях появилась куча постов и мемов после этого заявления от сети фаст-фуда. НВ собрал самые интересные.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что возвращение ресторанов — это не только приятная новость для украинцев, но и сигнал для других международных бизнесов о том, что они могут функционировать в стране, несмотря на войну.

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Комик и музыкант Иван Марунич, как всегда в теме.

Журналист Павел Васильев просит пользователей сохранять спокойствие. Хотя сейчас это практически невозможно.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков сравнил сеть фаст-фуда с бывшими любовниками, которые всегда возвращаются, когда ты уже привык жить без них.

Писатель и музыкант Сергей Жадан рассказал, что для него означает открытие McDonald`s.

Иллюстратор Александр Грехов подготовил отличное изображение по теме.

Сценарист шоу Телевидение Торонто Максим Щербина сделал мем с украинским ведущим и волонтером Сергеем Притулой.

Помните: сейчас Мак, потом Крым.

Все идет по плану.

Просто перевернуть М и такая красота.

Прекрасная новость на самом деле.

Мурашки по коже.

Отметим, что McDonald`s будет заниматься восстановлением цепочек поставок продуктов в рестораны, подготовкой к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду еще несколько месяцев.



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