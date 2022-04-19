«Киевская Мадонна». Женщину с младенцем в метро с картины украинской иллюстраторки нарисовали в итальянском храме 19 апреля, 17:15 Цей матеріал також доступний українською На картину иллюстраторшу вдохновило реальное фото женщины с младенцем (Фото:Pavel Levushkan/Facebook)

В католическом храме Неаполя, Италия, нарисовали картину украинской иллюстраторки Марины Соломениковой. Референсом к картине стало фото женщины, которая кормила младенца в метро, пока продолжались ожесточенные бои за Киев. Об этом в своих соцсетях сообщил пастор Павел Левушкан.

«Киевская Мадонна» из метро теперь в католическом храме в Неаполе», — говорится в посте.

Иллюстрация на странице Соломениковой появилась еще 5 марта. Референсом к ней стало реальное фото женщины, скрывавшейся с двухмесячным ребенком в метро от обстрела оккупантов.

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Женщину из фотографии тоже удалось найти. Ее зовут Татьяна Близняк, 25 февраля она вместе с мужем, ребенком и мопсом ушли в метро. По рассказу женщины, они должны были эвакуироваться 26 февраля, но не могли выйти из метро из-за ожесточенных боев.

Наконец, им удалось выехать во Львов. Теперь вся семья в безопасности, а фото Татьяны Близняк стало одним из символов войны.

Напомним, что бабушка из Мариуполя эвакуировалась из собственного дома, забрав самое – петуха Тошу. На вопрос «зачем?» она отвечала: «Ну как я своего друга оставлю на войне? Мы ведь с ним и под бомбежками, и голод пережили!». Невероятную историю дружбы рассказал польский волонтер под ником Печенька.



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