Запаниковала. Нардеп от Слуги народа додумалась до одного из самых нелепых способов избавиться от взятки — видео 12 июля, 10:14 Людмилу Марченко подозревают в злоупотреблении влиянием ради получения взятки (Фото:Скриншот видео НАБУ)

Национальное антикоррупционное агентство опубликовало забавное видео с попыткой народного депутата от Слуги народа Людмилы Марченко избавиться от взятки.

Как сообщили в НАБУ, она вместе со своей помощницей являются подозреваемыми в деле о злоупотреблении влиянием ради получения неправомерной выгоды.

В частности, нардеп обещала за взятку в размере $5300 свое содействие в получении разрешения на выезд из Украины якобы для перевозки гуманитарного груза.

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Однако уже спустя какое-то время Марченко отчаянно пыталась избавиться от полученных средств, выбрав для этого одного из самых нелепых способов.

Как видно на обнародованных кадрах, при появлении правоохранителей у ворот своего особняка она начала в панике метаться по заднему двору, пытаясь сообразить, куда бы лучше спрятать полученную взятку, чтобы она не была обнаружена во время обыска.

Впрочем, подозреваемая не смогла придумать ничего лучше, как просто перекинуть деньги через забор, где они, ожидаемо, и были найдены сотрудниками НАБУ и САП.

Против Марченко и ее помощницы открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369−2 УК Украины.