Ляшко показалось, что за ним следят пивовары, связанные с Блоком Порошенко Сегодня, 09:33 2398 Цей матеріал також доступний українською Олег Ляшко / Facebook Сказал, что "власть его боится" Олег Ляшко / Facebook

Лидер Радикальной партии Оляг Ляшко заявил, что его ляшкобус преследовала машина пивоваренного концерна Сан ИнБев-Украина якобы по заказу Блока Петра Порошенко.

Об этом он написал в своем Facebook, но позже удалил публикацию.

В частности, он обвинил в причастности к "преследованию" "бенефициара" корпорации Андрея Мацолу.



На самом деле, Мацола является владельцем Первой частной пивоварни, которая является конкурентом Сан ИнБев-Украина. Сан ИнБев-Украина - украинское подразделение крупнейшего в мире пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev.

Ответ владельца пивоварни не заставила долго ждать: "Уважаемый господин Олег, должен признать, что мне было приятно узнать из Вашей" новости ", что я являюсь бенефициаром одной из крупнейших международных пивоваренных компаний. Но, к сожалению, это не соответствует действительности, поскольку компания Сан ИнБев-Украина является нашим прямым конкурентом на пивном рынке ".