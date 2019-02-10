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Спецтема: Выборы президента Украины

Ляшко показалось, что за ним следят пивовары, связанные с Блоком Порошенко

Сегодня, 09:33
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Олег Ляшко / Facebook

Сказал, что "власть его боится"

Лидер Радикальной партии Оляг Ляшко заявил, что его ляшкобус преследовала машина пивоваренного концерна Сан ИнБев-Украина якобы по заказу Блока Петра Порошенко.

Об этом он написал в своем Facebook, но позже удалил публикацию.

В частности, он обвинил в причастности к "преследованию" "бенефициара" корпорации Андрея Мацолу.

На самом деле, Мацола является владельцем Первой частной пивоварни, которая является конкурентом Сан ИнБев-Украина. Сан ИнБев-Украина - украинское подразделение крупнейшего в мире пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev. 

Ответ владельца пивоварни не заставила долго ждать: "Уважаемый господин Олег, должен признать, что мне было приятно узнать из Вашей" новости ", что я являюсь бенефициаром одной из крупнейших международных пивоваренных компаний. Но, к сожалению, это не соответствует действительности, поскольку компания Сан ИнБев-Украина является нашим прямым конкурентом на пивном рынке ".

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Пивоварня Андрей Мацола Олег Ляшко

Спецтема   Выборы президента Украины

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