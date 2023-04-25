«Знает больше секретов, чем кто-либо». Соцсети обсуждают «танцующую» лягушку в аквариуме Буданова, ища скрытые смыслы — видео 25 апреля, 17:00 Пользователи не сомневаются в высокой осведомленности лягушки Буданова (Фото:NV)

Лягушка в кабинете начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова стала героем соцсетей.

Пользователи обратили внимание на земноводное, будто бы «танцующее» в аквариуме главы ГУР, на видео с его недавним интервью.

При этом часть пользователей стала искать в этом какие-то скрытые смыслы.

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Другие же отреагировали на новый мем шуточными комментариями, отмечая, что лягушка Буданова, вероятно, обладает высокой осведомленностью и знает больше секретов и государственных тайнах, чем большинство рядовых украинцев.