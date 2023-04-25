«Знает больше секретов, чем кто-либо». Соцсети обсуждают «танцующую» лягушку в аквариуме Буданова, ища скрытые смыслы — видео

25 апреля, 17:00
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Пользователи не сомневаются в высокой осведомленности лягушки Буданова (Фото:NV)

Пользователи не сомневаются в высокой осведомленности лягушки Буданова (Фото:NV)

Лягушка в кабинете начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова стала героем соцсетей.

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Пользователи обратили внимание на земноводное, будто бы «танцующее» в аквариуме главы ГУР, на видео с его недавним интервью.

https://twitter.com/Angeli_na_bjoli/status/1650442404137164800
https://twitter.com/Engangsgrill1/status/1650571582664761362
https://twitter.com/JohnAndreu/status/1650581546347143185
https://twitter.com/Anhelliatko/status/1650634442690506752

При этом часть пользователей стала искать в этом какие-то скрытые смыслы.

Видео дня

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https://twitter.com/_pestario_/status/1650504158812815367
https://twitter.com/MaximRecord/status/1650447235711107073
https://twitter.com/vadym_shykydym/status/1650576134067609617
https://twitter.com/ipmiki/status/1650720479458521091
https://twitter.com/AnotherImret/status/1650745661069877248

Другие же отреагировали на новый мем шуточными комментариями, отмечая, что лягушка Буданова, вероятно, обладает высокой осведомленностью и знает больше секретов и государственных тайнах, чем большинство рядовых украинцев.

https://twitter.com/reshetz/status/1650568230895771655
https://twitter.com/UnspookedS/status/1650572977346338839
https://twitter.com/Fork_Boy/status/1650568076511920129
https://twitter.com/Teh__Killa/status/1650502859912368130
https://twitter.com/vuance/status/1650570736296132608
https://twitter.com/VladLisovin/status/1650526184826974208
https://twitter.com/svynkaPepa/status/1650762310074376192
https://twitter.com/BOLVERIN/status/1650743005270401024
https://twitter.com/saintsereda/status/1650604919534002179
https://twitter.com/Lew___94/status/1650594767661572114
https://twitter.com/hellflour/status/1650585210113720322
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Соцсети Мемы ГУР Кирилл Буданов

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