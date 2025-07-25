На улицах Львова блогер Мария Панкив, которая известна своими опросами об Украине, показала новое видео с учеником 6 класса. Мальчик поразил своими знаниями по географии.

Соответствующее видео опубликовала девушка в своем TikTok-аккаунте 23 июля.

На ролике львовянка спрашивает у мальчика к каким областям относятся разные украинские города, среди них Мариуполь, Новая Каховка, Авдеевка. Мальчик на все ответил правильно. Тогда Марина спросила, какие украинские города сейчас оккупированы и шестиклассник ответил.

Следующим вопросом было, сколько областей в Украине, на что мальчик ответил: «24 + Автономная Республика Крым». Эта фраза очень растрогала пользователя Николая Чугунова и в комментариях он повторил ее и дописал «до слез».

Пользователей тронуло видео с умным мальчиком / Фото: Скриншот

В конце видео блогер спросила, какие крымские города знает юный львовянин.

За два дня ролик набрал более миллиона просмотров и покорил пользователей. В комментариях люди выражали свой восторг ребенком и писали, что «таким сыном грех не хвастаться».

Прокомментировала сообщение и классная руководительница школьника Ольга Малетич. «Имею удовольствие знать этого мальчика лично и быть его классным руководителем. Горжусь», — написала учительница.

«Как приятно слушать ребенка», «за такую молодежь не стыдно», «малый такой крутой» — добавляют также другие комментаторы.

Комментарии пользователей под видео / Фото: Скриншот