Внебрачный сын Лукашенко оказался самым «одаренным» первокурсником Беларуси. Диктатор выписал ему повышенную стипендию

1 августа, 10:29
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Лукашенко-младший поступил на биологический факультет БГУ (Фото:Скриншот t.me/theinsider)

Лукашенко-младший поступил на биологический факультет БГУ (Фото:Скриншот t.me/theinsider)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко решил выписать своему внебрачному сыну Николаю повышенную стипендию как «одаренному студенту».

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Как сообщает The Insider, ее сумма составляет 186,97 белорусского рубля или $61.

Такой шаг очень хорошо демонстрирует мелочность и беззастенчивое хвастовство узурпатора, не постеснявшегося не только поощрить собственного отпрыска за государственный счет, но еще и выдать его за «единственного» первокурсника в стране, который достоин такой стипендии.

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Ранее Лукашенко-младший закончил школу с «золотой медалью», после чего поступил в БГУ, однако его отец тогда заявил, что тот учится «в Пекинском университете», хотя позже журналисты выяснили, что там он «просто проходил практику».

«Он способный, но он же с репетиторами занимался. А учитывая очень низкий уровень современных абитуриентов, он вполне выгодно смотрится. Ведет себя как тихоня, нос не задирает. Их группа „талантливых выпускников“ в БГУ вообще как призрачная. Даже их расписания не было в общем доступе», — рассказал СМИ один из источников, знакомых с ситуацией.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Образование Беларусь Александр Лукашенко Студенты Стипендии Диктатор

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