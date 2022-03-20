«Чик-чирик — звезда фотошопа». Как Лукашенко рассказал бабушкам во дворе и Гитлеру о «превентивных ударах» ракетами из Беларуси 20 марта, 19:13 Цей матеріал також доступний українською Помойте глаза потом (Фото:@HurTeerdal/Twitter)

18 марта президент РБ Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS, где рассказал об отношении к войне России с Украиной. Серьезную тему растянули на шутки, а абсурдные слова главы Минска он теперь благодаря фотошопу рассказывает бабушкам во дворе, бездомным и Гитлеру. НВ собрало лучшие видео.

Канал TBS опубликовал главные тезисы по интервью. Полную запись опубликовали в БелРосТБ.

Здесь собрали всех «гениев», но чик-чирик самый громкий.

Та же история. Бедная бабушка.

Видео дня

Пришел к отцу наговаривать на кого-нибудь, кто ничего не сделал.

Секретарши тоже должны знать.

Простите. Можете потом вымыть глаза.

Здесь прям подборочка для вас.

Это тот случай, когда ты ждешь электричку на вокзале, а к тебе подходит самый пьяный в мире дед, чтобы «потереть» за жизнь.

Важно! Найден оригинал!

Сладкая парочка, а между ними лидер нацистов Адольф Гитлер, который начал Вторую мировую войну и устроил Холокост.

Решением СНБО во время действия военного положения прекращается деятельность партий ОПЗЖ, Партия Шария, Оппозиционный блок, Наши, Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, Левая оппозиция, Государство, Партия социалистов, Блок Владимира Сальдо.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о едином телевещании на период военного положения, на информационных каналах будет транслироваться национальный телемарафон.

НВ следит за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

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